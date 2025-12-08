19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأربعاء.. مؤتمر صحافي حول قضية الإمام الصدر ورفيقيه
Lebanon 24
08-12-2025
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد
لجنة المتابعة الرسمية
لقضية اختفاء الإمام
السيد موسى الصدر
ورفيقيه الشيخ
محمد يعقوب
والصحافي
عباس بدر الدين
، بالتعاون مع مركز الإمام السيد
موسى الصدر
للأبحاث والدراسات، لعقد مؤتمر صحافي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل، الواقع في 10 كانون الأول 2025، والمتزامن مع
اليوم العالمي
لحقوق الإنسان.
Advertisement
ويُعقد المؤتمر
في دار
نقابة الصحافة تحت عنوان "قضية وطن"، بهدف وضع الرأي العام أمام الصورة الكاملة لآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية، والتأكيد على دور الإعلام في متابعة الحقيقة ونقلها.
مواضيع ذات صلة
التقرير الليبي الجديد: لا نتيجة حاسمة بشأن مصير الإمام الصدر ورفيقيه
Lebanon 24
التقرير الليبي الجديد: لا نتيجة حاسمة بشأن مصير الإمام الصدر ورفيقيه
08/12/2025 15:02:55
08/12/2025 15:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يشدد على أهمية تيسير التحقيقات في قضية تغييب الإمام الصدر
Lebanon 24
عون يشدد على أهمية تيسير التحقيقات في قضية تغييب الإمام الصدر
08/12/2025 15:02:55
08/12/2025 15:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وكلاء الدفاع عن الامام موسى الصدر ورفيقه يحضرون جلسة هنيبعل القذافي امام القاضي زاهر حماده (الجديد)
Lebanon 24
وكلاء الدفاع عن الامام موسى الصدر ورفيقه يحضرون جلسة هنيبعل القذافي امام القاضي زاهر حماده (الجديد)
08/12/2025 15:02:55
08/12/2025 15:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة الإمام الصدر: لن نتراجع عن قضيتنا المحقّة
Lebanon 24
عائلة الإمام الصدر: لن نتراجع عن قضيتنا المحقّة
08/12/2025 15:02:55
08/12/2025 15:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المتابعة الرسمية
السيد موسى الصدر
عباس بدر الدين
اليوم العالمي
لجنة المتابعة
محمد يعقوب
موسى الصدر
الشيخ محمد
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقيف مواطن جزائريّ في طرابلس... ما هي تهمته؟
Lebanon 24
توقيف مواطن جزائريّ في طرابلس... ما هي تهمته؟
07:56 | 2025-12-08
08/12/2025 07:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء شقير استقبل رئيس الجامعة اللبنانية.. وبحث في سبل التعاون
Lebanon 24
اللواء شقير استقبل رئيس الجامعة اللبنانية.. وبحث في سبل التعاون
07:51 | 2025-12-08
08/12/2025 07:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منسى بحث مع سفيري الصين وروسيا تعزيز التعاون
Lebanon 24
منسى بحث مع سفيري الصين وروسيا تعزيز التعاون
07:41 | 2025-12-08
08/12/2025 07:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون تلقى من البطريرك الراعي دعوة لقداس الميلاد
Lebanon 24
الرئيس عون تلقى من البطريرك الراعي دعوة لقداس الميلاد
07:36 | 2025-12-08
08/12/2025 07:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بري بحث مع الصمد وسليمان في شؤون تشريعية وإنمائية
Lebanon 24
بري بحث مع الصمد وسليمان في شؤون تشريعية وإنمائية
07:13 | 2025-12-08
08/12/2025 07:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:56 | 2025-12-08
توقيف مواطن جزائريّ في طرابلس... ما هي تهمته؟
07:51 | 2025-12-08
اللواء شقير استقبل رئيس الجامعة اللبنانية.. وبحث في سبل التعاون
07:41 | 2025-12-08
منسى بحث مع سفيري الصين وروسيا تعزيز التعاون
07:36 | 2025-12-08
الرئيس عون تلقى من البطريرك الراعي دعوة لقداس الميلاد
07:13 | 2025-12-08
بري بحث مع الصمد وسليمان في شؤون تشريعية وإنمائية
07:10 | 2025-12-08
سلامة يلتقي قعبور: تحضيرات لعرض أعماله أمام الجمهور برعاية رسمية
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 15:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 15:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 15:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24