لبنان

الأربعاء.. مؤتمر صحافي حول قضية الإمام الصدر ورفيقيه

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:33
تستعد لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، بالتعاون مع مركز الإمام السيد موسى الصدر للأبحاث والدراسات، لعقد مؤتمر صحافي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل، الواقع في 10 كانون الأول 2025، والمتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ويُعقد المؤتمر في دار نقابة الصحافة تحت عنوان "قضية وطن"، بهدف وضع الرأي العام أمام الصورة الكاملة لآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية، والتأكيد على دور الإعلام في متابعة الحقيقة ونقلها.
