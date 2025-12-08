الأربعاء.. مؤتمر صحافي حول قضية الإمام الصدر ورفيقيه

Advertisement

تستعد لقضية اختفاء الإمام ورفيقيه الشيخ والصحافي ، بالتعاون مع مركز الإمام السيد للأبحاث والدراسات، لعقد مؤتمر صحافي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل، الواقع في 10 كانون الأول 2025، والمتزامن مع لحقوق الإنسان.ويُعقد المؤتمر نقابة الصحافة تحت عنوان "قضية وطن"، بهدف وضع الرأي العام أمام الصورة الكاملة لآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية، والتأكيد على دور الإعلام في متابعة الحقيقة ونقلها.