وزارة التربية: مستمرون بدعم الأساتذة وتحسين ظروف عملهم رغم الأزمة

أعلنت صدور المرسوم رقم 2004، الذي عملت عليه خلال الفترة الماضية، والذي ينصّ على نقل اعتماد من احتياطي موازنة الوزارة لتغطية احتياجات صناديق المدارس والثانويات الرسمية، وذلك تطبيقًا لمفاعيل المرسوم 189/2025.وأوضحت الوزارة أنها تعمل حاليًا على استكمال تحويل المستحقات المتبقية، والبالغة 25 في المئة من قيمة المساهمة للعام الدراسي 2024 – 2025، إضافة إلى جزء من مستحقات العام الدراسي الجاري 2025 – 2026، وذلك فور إنجاز المعاملات الإدارية اللازمة وبالتنسيق مع ، وبأقصى سرعة ممكنة قبل نهاية العام.وطلبت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، من تسريع الإجراءات الإدارية لضمان وصول المبالغ المقررة إلى صناديق المدارس والثانويات في أسرع وقت. كما دعت إلى إبلاغ المديرين بضرورة استخدام الأموال المحوّلة لتسديد مستحقات العاملين في المدارس والثانويات.وأكدت الوزارة أن سبب التأخير يعود إلى تأخر عدد من المدارس والثانويات في إرسال البيانات المطلوبة، إضافة إلى تعقيد الإجراءات الإدارية داخل الوزارة ووزارة المالية ورئاسة الجمهورية.وبهذا، يرتفع مجموع المبالغ التي صُرفت لدعم صناديق المدارس والثانويات الرسمية منذ تولّي ريما كرامي مهامها إلى 26 مليون دولار. وشدّدت الوزيرة على التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب الأساتذة ودعم مطالبهم المحقة، بهدف تحسين ظروف عملهم والتخفيف من تداعيات الأزمة التي يمرّ بها .