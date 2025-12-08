منسى بحث مع سفيري الصين وروسيا تعزيز التعاون

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، السفير الصيني في تشن تشواندونغ.

وجرى خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون القائم. وقد شكر الوزير منسى على "ما تقدّمه لصالح لبنان وللمؤسّسة العسكريّة بشكل خاص، بما يساهم في تعزيز صمود الجيش وقدراته العملانية".

كذلك، استقبل منسى في لبنان ، وتم البحث خلال اللقاء في للوضع العام وإمكانات تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، ولا سيّما العسكرية منها، إضافةً إلى مناقشة سبل تفعيل بعض الاتفاقات المقترحة بين البلدين".



والتقى الوزير منسى أيضاً النائب السابق سليم ، وبحث معه في الأوضاع العامة وعدد من الشؤون المرتبطة بعمل الوزارة.