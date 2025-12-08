Advertisement

لبنان

منسى بحث مع سفيري الصين وروسيا تعزيز التعاون

Lebanon 24
08-12-2025 | 07:41
Doc-P-1452335-639008022254012507.png
Doc-P-1452335-639008022254012507.png photos 0
 استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، السفير الصيني في لبنان تشن تشواندونغ.
وجرى خلال اللقاء، البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون القائم. وقد شكر الوزير منسى الصين على "ما تقدّمه لصالح لبنان وللمؤسّسة العسكريّة بشكل خاص، بما يساهم في تعزيز صمود الجيش وقدراته العملانية".
 
كذلك، استقبل منسى السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، وتم البحث خلال اللقاء في للوضع العام وإمكانات تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، ولا سيّما العسكرية منها، إضافةً إلى مناقشة سبل تفعيل بعض الاتفاقات المقترحة بين البلدين".

والتقى الوزير منسى أيضاً النائب السابق سليم سعادة، وبحث معه في الأوضاع العامة وعدد من الشؤون المرتبطة بعمل الوزارة.
وزير الدفاع الوطني

ألكسندر روداكوف

لبنان ألكسندر

السفير الروسي

وزير الدفاع

الثنائي

روسيا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24