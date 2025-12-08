Advertisement

لبنان

اللواء شقير استقبل رئيس الجامعة اللبنانية.. وبحث في سبل التعاون

Lebanon 24
08-12-2025 | 07:51
Doc-P-1452336-639008025204139880.jpg
Doc-P-1452336-639008025204139880.jpg photos 0
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران على رأس وفد من عمداء الجامعة.
وجرى البحث خلال اللقاء في سبل التعاون بين المديرية العامة للأمن العام والجامعة اللبنانية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24