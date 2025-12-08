جامعة الكسليك تعلن 2026 عامًا لمئوية الدستور اللبناني برعاية رئيس الجمهورية



ودعت الجامعة المؤسّسات الأكاديميّة والفكريّة ووسائل الإعلام والجمهور اللبناني، إلى المشاركة في هذه الفعاليات ومواكبتها، ليكون عام 2026 محطة مضيئة في المسار الدستوري اللبناني، ورمزًا للتضامن والانتماء وحكاية وطن صاغ تاريخه أبناؤه وحفظه التاريخ.



وبحسب بيان الجامعة، فإن يوبيل المئويّة هو مناسبة للاحتفاء بتاريخ العريق وقيمه الدستورية الراسخة، وقد خصّصت كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة، بالتعاون مع كرسي الأبحاث اليونسكو/الكسليك سلسلة واسعة من النشاطات تمتد طوال العام، لتجسد مسيرة وطن عاش محطات صعبة ونهض متجددًا، مؤسسًا كيانه على القانون والحرية.

وأشار البيان إلى جذور الجامعة المتصلة بالرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة التي أحبّت لبنان الوطن حتّى قبل إعلان دولة لبنان الكبير، ورفعت رمز الأرزة الخالدة فوق مذابحها منذ نشأتها، تعبيرًا عن وفاء الرهبان لهذا الوطن الغالي.

وختمت الجامعة مؤكدة أن هذه الإحتفالية تجسد دورها الوطني بصفتها أول جامعة لبنانية النشأة والإنتماء في وإيمانها المتجدد بواجبها الفكري في ترسيخ قيم الدستور والمواطنة ونشر المعرفة بين الأجيال، ليبقى لبنان وطن الحرية والكرامة والأمل.