19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جامعة الكسليك تعلن 2026 عامًا لمئوية الدستور اللبناني برعاية رئيس الجمهورية
Lebanon 24
08-12-2025
|
07:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جامعة الروح القدس–الكسليك عن تخصيص عام 2026 للاحتفال بمئويّة
الدستور
اللبناني، برعاية رئيس الجمهوريّة
جوزاف عون
، وبالشراكة مع جهات وطنية ودولية مختلفة.
Advertisement
ودعت الجامعة المؤسّسات الأكاديميّة والفكريّة ووسائل الإعلام والجمهور اللبناني، إلى المشاركة في هذه الفعاليات ومواكبتها، ليكون عام 2026 محطة مضيئة في المسار الدستوري اللبناني، ورمزًا للتضامن والانتماء وحكاية وطن صاغ تاريخه أبناؤه وحفظه التاريخ.
وبحسب بيان الجامعة، فإن يوبيل المئويّة هو مناسبة للاحتفاء بتاريخ
لبنان
العريق وقيمه الدستورية الراسخة، وقد خصّصت كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة، بالتعاون مع كرسي الأبحاث اليونسكو/الكسليك سلسلة واسعة من النشاطات تمتد طوال العام، لتجسد مسيرة وطن عاش محطات صعبة ونهض متجددًا، مؤسسًا كيانه على القانون والحرية.
وأشار البيان إلى جذور الجامعة المتصلة بالرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة التي أحبّت لبنان الوطن حتّى قبل إعلان دولة لبنان الكبير، ورفعت رمز الأرزة الخالدة فوق مذابحها منذ نشأتها، تعبيرًا عن وفاء الرهبان لهذا الوطن الغالي.
وختمت الجامعة مؤكدة أن هذه الإحتفالية تجسد دورها الوطني بصفتها أول جامعة لبنانية النشأة والإنتماء في
جبل لبنان
وإيمانها المتجدد بواجبها الفكري في ترسيخ قيم الدستور والمواطنة ونشر المعرفة بين الأجيال، ليبقى لبنان وطن الحرية والكرامة والأمل.
مواضيع ذات صلة
قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل
Lebanon 24
قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل
08/12/2025 17:13:37
08/12/2025 17:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مكرزل رئيسًا لجامعة الروح القدس–الكسليك
Lebanon 24
مكرزل رئيسًا لجامعة الروح القدس–الكسليك
08/12/2025 17:13:37
08/12/2025 17:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يتجول في مكتبة ومتحف جامعة الروح القدس – الكسليك
Lebanon 24
جنبلاط يتجول في مكتبة ومتحف جامعة الروح القدس – الكسليك
08/12/2025 17:13:37
08/12/2025 17:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح متحف الاستقلال في قلعة راشيا برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بالسيدة الأولى
Lebanon 24
افتتاح متحف الاستقلال في قلعة راشيا برعاية رئيس الجمهورية ممثلا بالسيدة الأولى
08/12/2025 17:13:37
08/12/2025 17:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل الإعلام
جوزاف عون
جبل لبنان
الماروني
الجمهوري
جمهورية
الدستور
ماروني
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
Lebanon 24
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
10:00 | 2025-12-08
08/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
Lebanon 24
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
09:30 | 2025-12-08
08/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها
Lebanon 24
جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها
09:22 | 2025-12-08
08/12/2025 09:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة
Lebanon 24
توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة
09:17 | 2025-12-08
08/12/2025 09:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر : زرت السفير موسى وأعربت عن تقديري لجهود مصر
Lebanon 24
مطر : زرت السفير موسى وأعربت عن تقديري لجهود مصر
09:15 | 2025-12-08
08/12/2025 09:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2025-12-08
"حزب الله" متوجّس وبراك يكشف توجهاً نحو تفاوض مباشر
09:30 | 2025-12-08
في عصر صناعة المحتوى: لماذا لا يجب أن نثق بالمؤثّرين بسهولة؟
09:22 | 2025-12-08
جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها
09:17 | 2025-12-08
توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة
09:15 | 2025-12-08
مطر : زرت السفير موسى وأعربت عن تقديري لجهود مصر
09:00 | 2025-12-08
هذا ما ينتظره لبنان من لجنة "الميكانيزم"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 17:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 17:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 17:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24