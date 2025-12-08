19
لبنان
جعجع: أحر التهاني إلى الشعب السوري باستعادة الحريّة
Lebanon 24
08-12-2025
|
08:25
كتب
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
عبر حسابه على منصة "إكس": "لمناسبة مرور سنة على سقوط نظام
الأسد
في
سوريا
، أتقدم بأحر التهاني إلى الشعب السوري والرئيس السوري والحكومة السوريّة باستعادة الحريّة والشروع في بناء سوريا جديدة تختلف جذرياً عن سوريا السنوات الخمسين الماضية".
