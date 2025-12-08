Advertisement

لبنان

جعجع: أحر التهاني إلى الشعب السوري باستعادة الحريّة

Lebanon 24
08-12-2025 | 08:25
كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على منصة "إكس": "لمناسبة مرور سنة على سقوط نظام الأسد في سوريا، أتقدم بأحر التهاني إلى الشعب السوري والرئيس السوري والحكومة السوريّة باستعادة الحريّة والشروع في بناء سوريا جديدة تختلف جذرياً عن سوريا السنوات الخمسين الماضية".
