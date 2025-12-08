Advertisement

لبنان

وزير الطاقة: نعمل على معالجة السدود مع مؤسسات اجنبية

Lebanon 24
08-12-2025 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1452362-639008063348916875.png
Doc-P-1452362-639008063348916875.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، وضمن سلسلة "محاضرات منير الخطيب الهندسية" ندوة "الامن المائي في لبنان: من الازمة الى الفرصة". وحضر الى جانب الوزير كل من نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار البر يوسف كرم، عائلة المهندس الراحل منير الخطيب، ممثلين عن شركة خطيب وعلمي، رئيس الجامعة شوقي عبدالله، عميد كلية الهندسة ميشال خوري وحشد من المهتمين بالقطاع والاساتذة وخريجي الكلية والطلاب.
Advertisement


واستهل الحفل الذي اقيم في قاعة مسرح آروين في حرم بيروت الجامعي بكلمة لعريف الاحتفال الدكتور جان شاتيلا ألاستاذ المشارك في الهندسة المدنية في  (LAU) الذي استهل متحدثاً عن منير الخطيب واصفاً اياه" بالرجل الذي ترك ارثاً في القيادة والإلتزام الاكاديمي"، وقال عنه انه لم يكن "مهندسًا رائدًا فحسب، بل كان قبل كل شيء باحثًا ومعلمًا،وأن إرثه سيبقى مصدر إلهام للمهندسين في جميع أنحاء لبنان والمنطقة".

وتحدث رئيس الجامعة شوقي عبد الله مرحباً بالحاضرين وفي مقدمهم الوزير صدي، وتوجه الى عائلة منير الخطيب معتبراً ان "رؤيته وكرمه يُعززان التعليم الهندسي وحل المشكلات الوطنية في الجامعة ولبنان وخارجه".

ورأى عبدالله ان" أزمة المياه في لبنان ليست نظرية، بل يومية وملحة". ودعا الى "تصحيح مفهوم خاطئ بأن المياه رخيصة، بينما هي في الواقع لا تُقدر بثمن، ولم يصمد إنسانٌ قط أسبوعًا بدون ماء. وان تعطل انظمة المياه في لبنان يؤدي الى خسائر كبيرة يتكبدها المجتمع إضافة الى مخاطر صحية، وخسارة في الإنتاجية، وتضرر البنية التحتية".

واعتبر ان "هدف الندوة هو تحديد حلول هندسية وسياسية عملية، قابلة للتطوير تضمن وصولاً عادلاً ومستداماً للمياه وهذا ما يحتاج الى الإدارة الرشيدة، والتخطيط طويل الأجل، وتصنيف المياه من أصول الأمن القومي. واكد رئيس الجامعة إلتزم كلية الهندسة بتطوير أبحاث الأمن المائي، ودعم المؤسسات الوطنية بالأدلة والبيانات، وتدريب المهندسين والعلماء وصانعي السياسات الذين يبنون أنظمة مرنة وعادلة وجاهزة للمستقبل. وختم داعياً الى اهمية ان يدرك لبنان أن أثمن موارده ليس النفط في البحر، بل الماء الذي يتدفق في الجبال". 


   الوزير صدي
وقال وزير الطاقة والمياه جو صدي انه" أينما ذهب يُطرح عليه السؤال: متى سنحصل على 24 ساعة من الكهرباء؟ ولكن لم يُطرح عليه السؤال أبدًا: متى سنحصل على 24 ساعة من الماء؟".

واعتبر  إن" أزمة المياه في لبنان أكثر تعقيدًا وصعوبة في الحل من الكهرباء". لكنه رأى رغم ذلك ان "في كل أزمة فرصة، وانه يمكن تغيير الأمور وتشكيلها، لا بالاعتماد على السياسة، بل على المعرفة العلمية والإصلاح المؤسسي والحلول المبتكرة".

وتوقف عن التغيير المناخي والشح في الامطار العام الفائت وما قبله، واشار الى" نقاط محددة يجب وضعها في الاعتبار والعمل عليها. مثل تعزيز سعة تخزين المياه حيث اعطت الوزارة الأولوية لبحيرات التلال السهلة التنفيذ، وغير المكلفة. الى جانب معالجة السدود الاربعة التي لم تبن بالكامل". وقال: "لدينا إتفاقية مع مؤسسة مانحة أجنبية، لتشكيل لجنة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن الخطوات المستقبلية لسدين. وآمل أن نحصل على دعم مماثل من الجهات المانحة للسدين الآخرين وذلك لتحديد أفضل حل لها". 

أما المشكلة الرئيسية الثانية برأيه فهي النسبة الكبيرة من المياه التي تتدفق عبر شبكات التوزيع وتهدر بسبب" مشكلات تقنية أو تسرق". وقال: "نتحدث دائمًا عن الاعتداءات على الكهرباء، لكنها لا تُقارن بالتوصيلات غير القانونية للمياه، وحل هذه المشكلة لا يحتاج الى إنفاق عشرات أو مئات الملايين من الدولارات، ولكنه سيوفر المزيد من المياه للمواطنين".

وتوقف وزير الطاقة والمياه عند مشكلة ثالثة هي إدارة البيانات وحض على" العمل لبناء  نظام مركزي يوفر المؤشرات اللازمة لتحديد كميات المياه الجوفية، وتدفق الأمطار وكثافتها وغيرها من الامور لتمكين الدولة من إتخاذ قرارات فنية مدروسة بدلًا من القرارات القائمة على الآراء أو على السياسة. اما المشكلة الرابعة فهي كيفية الوصول إلى استثمارات البنية التحتية الاستراتيجية، بدلاً من البنية التحتية الحالية القديمة والمتهالكة. واشاد بدعم البنك الدولي، ومبادرة مشروع  (GATE) التي وافق عليها مجلس النواب، وتهدف الى الحد من تلوث مياه الصرف المنزلي والزراعة، وتحسين نهر الليطاني والنظم البيئية، ودعم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في البقاع، وخفض الضغط على موارد المياه العذبة". 


والقى عميد كلية الهندسة الدكتور ميشال خوري كلمة ترحيبية اشار فيها الى ان الامن المائي ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو استراتيجية وأولوية وطنية. وشرح ان كلية الهندسة في الجامعة تهتم بقضية المياه  مع اعضاء من الحكومة والبلديات والمهندسين وصانعي السياسات للانتقال من الأزمة إلى حلول مستدامة، وإصلاحات هيكلية طويلة الأمد.
وكانت كلمات للدكتور يوسف البر كرم نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار الذي تركزت مقاربته على موضوع الصرف الصحي، والجوانب الإدارية والفنية لهذا القطاع في لبنان، والمشاريع المنفذة والتحديات التي واجهتها. والقت مستشارة وزير الطاقة والمياه سوزي حويك كلمة عرضت فيها لأزمة المياه.

ثم عقدت جلسة حوار شارك فيها الى جانب كرم وحويك، الدكتور رامي صليبا ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية والدكتور محمود وزني استاذ الهندسة المدنية والرئيس المشارك في كلية الهندسة في (LAU)، وادار النقاش، الدكتور نديم فرجالله الاستاذ المشارك ورئيس مكتب الاستدامة في الجامعة اللبنانية الاميركية. 
مواضيع ذات صلة
وزير المالية السوري: نعمل على معالجة المديونية بما يشجع على إعادة انخراط مؤسسات التمويل الأوروبية بالبلاد
lebanon 24
08/12/2025 17:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: معالجة ملف السلاح ضرورة لتجنّب مواجهة جديدة وإقصاء الشيعة خطأ استراتيجي
lebanon 24
08/12/2025 17:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان القمة الهندية الروسية: موسكو ونيودلهي تتفقان على معالجة التحديات التي تواجه مستثمريهما في قطاع الطاقة
lebanon 24
08/12/2025 17:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال: مع هطول أكثر من 30 ملم من الأمطار من الطبيعي أن تحدث فياضانات وتم حلّ الأمور ونعمل حاليًا على معالجة فيضان خلدة (lbc)
lebanon 24
08/12/2025 17:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24

في الجامعة

نائب رئيس

اللبنانية

الفرنسية

المستقبل

الاميركي

الرئيسي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:11 | 2025-12-08
10:00 | 2025-12-08
09:30 | 2025-12-08
09:22 | 2025-12-08
09:17 | 2025-12-08
09:15 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24