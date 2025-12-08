Advertisement

لبنان

مطر : زرت السفير موسى وأعربت عن تقديري لجهود مصر

Lebanon 24
08-12-2025 | 09:15
كتب النائب ايهاب مطر على منصة "اكس":
 
"زرت اليوم السفير المصريّ في لبنان علاء موسى، في مكتبه بالسفارة، وكانت فرصة لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية .وأعربت عن تقديري للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر، في سبيل إبعاد خطر حرب مدمرة عن لبنان"، مؤكدا "أهمية وجود هذا النوع من الدعم الدبيلوماسي والسياسي الذي يحقق الاستقرار في المنطقة".
