مطر : زرت السفير موسى وأعربت عن تقديري لجهود مصر

كتب النائب ايهاب مطر على منصة "اكس":

"زرت اليوم السفير المصريّ في ، في مكتبه بالسفارة، وكانت فرصة لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية .وأعربت عن تقديري للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر، في سبيل إبعاد خطر حرب مدمرة عن لبنان"، مؤكدا "أهمية وجود هذا النوع من الدعم الدبيلوماسي والسياسي الذي يحقق الاستقرار في المنطقة".