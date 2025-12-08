Advertisement

لبنان

توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة

Lebanon 24
08-12-2025 | 09:17
Doc-P-1452369-639008076720218581.jpg
Doc-P-1452369-639008076720218581.jpg photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في في وحدة الدرك الإقليمي حول حصول أعمال دعارة داخل أحد مراكز التدليك في محلة الدكوانة، حيث يتم استغلال عدد من الفتيات لهذا الغرض.

بتاريخ 20-11-2025، وبنتيجة استقصاءات وتحريات مكثفة أجراها عناصر المكتب، توجهت دورية إلى المكان بمؤازرة قوة من فصيلة الدكوانة، وتمكّنت من القبض على /7/ فتيات من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى صاحب المركز والناطور.

تم ختم المركز بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناءً على إشارة القضاء المختص.
قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

الشمع الأحمر

جبل لبنان

القضاء ا

القضاء

