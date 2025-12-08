توقيف 7 فتيات... هذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك في منطقة الدكوانة

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء في في وحدة حول حصول أعمال دعارة داخل أحد مراكز التدليك في محلة ، حيث يتم استغلال عدد من الفتيات لهذا الغرض.بتاريخ 20-11-2025، وبنتيجة استقصاءات وتحريات مكثفة أجراها عناصر المكتب، توجهت دورية إلى المكان بمؤازرة قوة من فصيلة الدكوانة، وتمكّنت من القبض على /7/ فتيات من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى صاحب المركز والناطور.تم ختم المركز بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناءً على إشارة المختص.