Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية يستقبل لودريان

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:11
A-
A+
Doc-P-1452382-639008108274895970.png
Doc-P-1452382-639008108274895970.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل عصر اليوم إلى بيروت.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية جوزيف عون يستقبل البابا لاوون الرابع عشر في المطار
lebanon 24
08/12/2025 19:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية استقبل سفير اليابان مودّعًا
lebanon 24
08/12/2025 19:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي الجمهورية يستقبل المرشح لمركز نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي
lebanon 24
08/12/2025 19:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي الجمهورية استقبل النائب الحشيمي وجمعيات الكشاف المسلم
lebanon 24
08/12/2025 19:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الفرنسي جان إيف لودريان

العماد جوزاف عون

جان إيف لودريان

إيف لودريان

جان إيف لو

جوزاف عون

الجمهوري

جان إيف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-12-08
12:00 | 2025-12-08
11:53 | 2025-12-08
11:30 | 2025-12-08
11:18 | 2025-12-08
11:17 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24