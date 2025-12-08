20
لبنان
رئيس الجمهورية يستقبل لودريان
08-12-2025
يستقبل رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، الموفد الرئاسي
الفرنسي جان إيف لودريان
الذي وصل عصر اليوم إلى
بيروت
.
