لبنان

حريق سيارة في مرأب محلات ألبسة بالكسليك

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:14
اندلع حريق داخل سيارة متوقفة في مرأب محلات ألبسة في منطقة الكسليك، وقد سارعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتمكنت من السيطرة على النيران، فيما اقتصرت الأضرار على الممتلكات المادية دون تسجيل إصابات.
