لبنان

إخماد الحريق في معمل كرتون و"بسكويت" في قاع الريم

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:19
تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة كليا على الحريق الذي اندلع في معمل الكرتون والبسكويت في قاع الريم.
وكانت النيران اندلعت في طبقتين من المعمل.
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24