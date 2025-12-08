Advertisement

لبنان

لبنان يكرّم رموزه الفنية… طابع بريدي خاص بالفنان زياد الرحباني

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:18
وقع وزير الاتصالات شارل الحاج قرارًا يقضي بوضع طابع بريدي خاص بالفنان اللبناني زياد الرحباني في التداول، يتضمن أربع صور توثّق أبرز محطات مسيرته الفنية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا الطابع رسميًا اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.
وتأتي هذه الخطوة تكريمًا لواحد من أبرز رموز الإبداع في لبنان، ليضاف الطابع الجديد إلى سلسلة الإصدارات التي تسلّط الضوء على الشخصيات الفنية اللبنانية المتميّزة.
