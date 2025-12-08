لبنان يكرّم رموزه الفنية… طابع بريدي خاص بالفنان زياد الرحباني

Advertisement

وقع وزير الاتصالات قرارًا يقضي بوضع طابع بريدي خاص بالفنان في التداول، يتضمن أربع صور توثّق أبرز محطات مسيرته الفنية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا الطابع رسميًا اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.وتأتي هذه الخطوة تكريمًا لواحد من أبرز رموز الإبداع في ، ليضاف الطابع الجديد إلى سلسلة الإصدارات التي تسلّط الضوء على الشخصيات الفنية المتميّزة.