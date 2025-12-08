إسرائيل أعادت فتح ملف جنوب لبنان... هل تذهب إلى الحرب؟

Advertisement

أفاد موقع "ارم نيوز"، أنّ مصدراً دبلوماسيّاً غربيّاً متابعاً للملف اللبناني، قال إنّ "الأسابيع الأخيرة حملت إشارات واضحة على ارتفاع احتمال الانزلاق إلى مستوى أعلى من التوتر، وإنّ ما يجري جنوب الليطاني يُمثّل تطوّراً يتعلّق بتغيّر البنية الأمنية في المنطقة".وأوضح أنّ المعلومات المتقاطعة تشير إلى زيادة اعتماد على منشآت محمية تحت الأرض في بعض النقاط الحساسة، وهو إجراء يلجأ إليه "الحزب" عادة في فترات التوتر تحسّباً لأي سيناريو مفاجئ.وأضاف أنّ "هذه المؤشرات تدخل في الحسابات بشكل جدّي لأنها تعكس مرحلة استعداد ميداني تُعيد خلط وتيرة الاشتباك".وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن " أعادت فتح ملف الشمالية في اجتماعاتها الأمنية الأخيرة، من دون أن تحسم خيار الذهاب إلى حرب واسعة، لكنها تُجري تقييماً دقيقاً لسلسلة سيناريوهات تمتدّ من الردّ المحدود إلى عملية أوسع نطاقاً إذا شعرت بأنّ بيئة الردع تتغيّر أو أنّ الاحتكاك الميداني يخرج عن السيطرة".ورأى المصدر أنّ "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية باتت تتعامل مع الجنوب بوصفه "جبهة حسّاسة تحتاج مراقبة مستمرة"، خصوصاً في ظلّ التعقيد الذي يخلقه وجود سلاح خارج إطار رغم التحركات السياسية والأمنية التي تبذلها الحكومة لضبط الاستقرار".وأشار إلى أنّ "الحرب الشاملة ليست خياراً سهلاً بالنسبة لإسرائيل، لأن أي قرار بفتح معركة كبرى يحتاج إلى بيئة سياسية ودبلوماسية لم تتشكّل بعد، إلا إذا بلغ الاحتكاك مستوى يجعل الامتناع عن الردّ أقل كلفة من الردّ عينه".ولهذا، تعتمد حالياً منهج "إعادة التقييم المستمر" بدل الاندفاع نحو مواجهة واسعة. (ارم نيوز)