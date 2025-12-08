Advertisement

لبنان

إصابة خطيرة... ما الذي جرى بين أطفال في مُخيّم عين الحلوة؟

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1452394-639008123924359527.jpg
Doc-P-1452394-639008123924359527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال في حيّ الصفوري في مخيّم عين الحلوة بين أطفال.
Advertisement
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب طفل سوريّ بجروحٍ خطيرة في رقبته، بعد تعرّضه للطعن بسكين.
 
 
مواضيع ذات صلة
الحجيري: ما جرى في عين الحلوة "مذبحة مروّعة" وتصعيد خطير
lebanon 24
08/12/2025 21:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: استشهاد 11 شخصا وإصابة 4 آخرين بجروح جراء غارة مخيم عين الحلوة
lebanon 24
08/12/2025 21:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في مُخيّم عين الحلوة... إليكم ما جرى بين عنصرين أمنيين و"طنوس"
lebanon 24
08/12/2025 21:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هنا سيُدفن شهداء مخيم عين الحلوة
lebanon 24
08/12/2025 21:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24

عين الحلوة

عين الحلو

لبنان 24

لبنان

صفوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-12-08
13:37 | 2025-12-08
13:26 | 2025-12-08
13:23 | 2025-12-08
13:19 | 2025-12-08
13:06 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24