لبنان

وزير الزراعة زار بلدة عديسة

Lebanon 24
08-12-2025 | 09:43
في إطار جولته على القرى الحدودية، زار وزير الزراعة نزار هاني بلدة عديسة، حيث التقى رئيس البلدية واطّلع منه على حجم الأضرار التي طالت القطاع الزراعي.
وقد أعرب هاني عن استغرابه من حجم الدمار الذي لحق بالبلدة، مثنياً على الجهود التي تبذلها البلدية لإعادة الحياة إلى عديسة، ومباركاً إنجاز مشروع إعادة ترميم العين.
