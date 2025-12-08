Advertisement

لبنان

رسامني: جاهزية كاملة لشبكات تصريف مياه الأمطار واستنفار فرق الطوارئ

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:51
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعًا موسّعًا مع الفرق الفنية في الوزارة المعنية بصيانة وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار على الطرقات العامة والأوتوسترادات، وذلك في إطار متابعة الجهوزية استعدادًا للأحوال الجوية المقبلة.
وشدّد رسامني على ضرورة الحفاظ على جهوزية تامة لأعمال تنظيف وتعزيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجارير، ومنع أي تجمعات مائية أو فيضانات قد تهدد السلامة العامة.

كما أكّد الوزير أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية، وإبقاء فرق الطوارئ في حالة استعداد دائم للتدخل الفوري في المناطق المعرّضة للفيضانات.

وأثنى رسامني على جهود فرق الأقاليم في الجنوب والبقاع وجبل لبنان، مشيرًا إلى سرعة استجابتهم خلال المنخفض الجوي الأخير، الأمر الذي ساهم في إبقاء الطرقات سالكة وآمنة أمام المواطنين. ولفت إلى أن نجاح خطة الوزارة يعتمد على التزام جميع الفرق الميدانية بالمهام المطلوبة.

واختتم الاجتماع بتوجيه الإدارات المختصة إلى إعداد الملفات الفنية المتعلقة بأعمال تزفيت الطرقات المدرجة ضمن خطة العام المقبل، تمهيدًا لإطلاقها وفق الأصول القانونية، بما يضمن استمرار صيانة الطرقات وتعزيز جهوزية البنية التحتية.
فايز رسامني

جبل لبنان

مني على

البقاع

التزام

المعن

جوي ✊

