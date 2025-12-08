رسامني: جاهزية كاملة لشبكات تصريف مياه الأمطار واستنفار فرق الطوارئ

Advertisement

عقد وزير الأشغال العامة والنقل اجتماعًا موسّعًا مع الفرق الفنية في الوزارة المعنية بصيانة وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار على الطرقات العامة والأوتوسترادات، وذلك في إطار متابعة الجهوزية استعدادًا للأحوال الجوية المقبلة.وشدّد رسامني على ضرورة الحفاظ على جهوزية تامة لأعمال تنظيف وتعزيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجارير، ومنع أي تجمعات مائية أو فيضانات قد تهدد السلامة العامة.كما أكّد الوزير أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية، وإبقاء فرق الطوارئ في حالة استعداد دائم للتدخل الفوري في المناطق المعرّضة للفيضانات.وأثنى رسامني على جهود فرق الأقاليم في الجنوب والبقاع وجبل ، مشيرًا إلى سرعة استجابتهم خلال المنخفض الجوي الأخير، الأمر الذي ساهم في إبقاء الطرقات سالكة وآمنة أمام المواطنين. ولفت إلى أن نجاح خطة الوزارة يعتمد على جميع الفرق الميدانية بالمهام المطلوبة.واختتم الاجتماع بتوجيه الإدارات المختصة إلى إعداد الملفات الفنية المتعلقة بأعمال تزفيت الطرقات المدرجة ضمن خطة العام المقبل، تمهيدًا لإطلاقها وفق الأصول القانونية، بما يضمن استمرار صيانة الطرقات وتعزيز جهوزية البنية التحتية.