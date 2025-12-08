Advertisement

لبنان

إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1452401-639008132566844681.png
Doc-P-1452401-639008132566844681.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، من موقع المالكية، باتّجاه أطراف بلدة عيترون.
Advertisement
 
 
وأشارت إلى أنّ عمليّة التمشيط تتزامن مع تحرّك دبابات في الموقع.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
التلفزيون الفلسطيني: قصف مدفعي وإطلاق نار من دبابات إسرائيلية شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة
lebanon 24
08/12/2025 21:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. تحرّك 4 دبابات إسرائيلية في موقعي جل الدير والمالكية
lebanon 24
08/12/2025 21:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من الدبابات داخل الخط الأصفر شرقي بلدة جباليا (الجزيرة)
lebanon 24
08/12/2025 21:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
طي صفحة تعديل قانون الانتخاب حكوميا والعدو يشعل ليل الجنوب بصواريخ ثقيلة
lebanon 24
08/12/2025 21:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

بابا

طراف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-12-08
13:37 | 2025-12-08
13:26 | 2025-12-08
13:23 | 2025-12-08
13:19 | 2025-12-08
13:06 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24