لبنان

إشكال عائلي تطور إلى إطلاق نار في الزاهرية – طرابلس

Lebanon 24
08-12-2025 | 11:05
وقع إشكال بين المدعوَين "ا.ق" و"ع.ق" في منطقة الزاهرية – طرابلس قرب أفران المير، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء دون تسجيل إصابات، وقد تبيّن أن خلفيته عائلية، حسب مندوبة "لبنان24".
