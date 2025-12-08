نصار استقبل بعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية

Advertisement

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار، بعد ظهر اليوم، بعثة لمراقبة الانتخابات EU Election Observation mission، في مكتبه، في الوزارة، وذلك في إطار زيارتها الرسمية الاستكشافية لمراقبة الانتخابات، وفي سياق تقييم إمكانية نشر بعثة كاملة لمراقبة الانتخابات المقررة في أيار المقبل.وضم وفد البعثة الخبيرة والسياسية دلفين بلانشيه، الخبير القانوني مانويل والي، ومديرة برنامج التعاون القضائي مع أندريا باتيستا.وأفادت مندوبة " " بأن "البحث تناول خلال اللقاء السياق السياسي العام في وسبل تفعيل البيئة الانتخابية التي تسبق الانتخابات لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، إضافة الى استمرارية التعاون بين الوزارة والبعثة خلال كل مراحل الانتخابية أي ما قبل الانتخابات ويوم الاقتراع وما بعد الانتخابات".