لبنان

نصار استقبل بعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية

Lebanon 24
08-12-2025 | 11:08
استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار، بعد ظهر اليوم، بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات EU Election Observation mission، في مكتبه، في الوزارة، وذلك في إطار زيارتها الرسمية الاستكشافية لمراقبة الانتخابات، وفي سياق تقييم إمكانية نشر بعثة كاملة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في أيار المقبل.
وضم وفد البعثة الخبيرة الانتخابية والسياسية دلفين بلانشيه، الخبير القانوني مانويل والي، ومديرة برنامج التعاون القضائي مع وزارة العدل أندريا باتيستا.

وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "البحث تناول خلال اللقاء السياق السياسي العام في لبنان وسبل تفعيل البيئة الانتخابية التي تسبق الانتخابات لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، إضافة الى استمرارية التعاون الثنائي بين الوزارة والبعثة خلال كل مراحل الدورة الانتخابية أي ما قبل الانتخابات ويوم الاقتراع وما بعد الانتخابات".
 
