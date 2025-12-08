Advertisement

لبنان

بحث مشاريع مشتركة في بلدية جبيل

Lebanon 24
08-12-2025 | 11:18
A-
A+

Doc-P-1452417-639008148292139053.jpg
Doc-P-1452417-639008148292139053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي في دار البلدية، هيئة مدينة جبيل في " التيار الوطني الحر"، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون لما فيه خير مدينة جبيل وأهلها، في حضور نائب الرئيس  المهندس زاهر أبي غصن، وعضوي المجلس البلدي الدكتور جو زعرور، والمهندس إيلي مونس.
Advertisement

وجرى خلال اللقاء "تأكيد أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة ودائمة بين كل الجهات، والعمل سويًا على ملفات الإنماء، البيئة، الشباب، والخدمات العامة، بما يساهم في تحسين الواقع اليومي للمواطنين وتعزيز صورة جبيل كمدينة حيوية ومتعاونة".

واثنى الوفد على التعاون والتنسيق الذي أبداه الدكتور الشامي خلال اللقاء .

واعتبر اعضاء الوفد ان "الزيارة شكلّت فرصة لتبادل الأفكار وطرح مشاريع إنمائية مشتركة، في أجواء إيجابية قائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة لخدمة المدينة وأهلها". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بحث مشاريع مشتركة بين "بيروت ماراتون" والاتحاد العربي للدراجات
lebanon 24
08/12/2025 21:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة بحث مع الوكالة الفرنكوفونية مشاريع ثقافية مشتركة
lebanon 24
08/12/2025 21:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الصدي بحث مع بلديات الشويفات والجاهلية والضبية في تطوير مشاريع بيئية ومسارات مشي شاملة
lebanon 24
08/12/2025 21:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص يستقبل الـUNDP.. والحديث عن مشاريع مشتركة
lebanon 24
08/12/2025 21:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

الوكالة الوطنية

الخدمات العامة

المجلس البلدي

التيار الوطني

نائب الرئيس

التيار

في دار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-12-08
13:37 | 2025-12-08
13:26 | 2025-12-08
13:23 | 2025-12-08
13:19 | 2025-12-08
13:06 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24