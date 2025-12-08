بحث مشاريع مشتركة في بلدية جبيل

Advertisement

استقبل رئيس بلدية الدكتور الشامي البلدية، هيئة مدينة جبيل في " "، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون لما فيه خير مدينة جبيل وأهلها، في حضور نائب الرئيس المهندس زاهر أبي غصن، وعضوي الدكتور جو زعرور، والمهندس مونس.وجرى خلال اللقاء "تأكيد أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة ودائمة بين كل الجهات، والعمل سويًا على ملفات الإنماء، البيئة، الشباب، والخدمات العامة، بما يساهم في تحسين الواقع اليومي للمواطنين وتعزيز صورة جبيل كمدينة حيوية ومتعاونة".واثنى الوفد على التعاون والتنسيق الذي أبداه الدكتور الشامي خلال اللقاء .واعتبر اعضاء الوفد ان "الزيارة شكلّت فرصة لتبادل الأفكار وطرح مشاريع إنمائية مشتركة، في أجواء إيجابية قائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة لخدمة المدينة وأهلها". (الوكالة الوطنية)