19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بحث مشاريع مشتركة في بلدية جبيل
Lebanon 24
08-12-2025
|
11:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس بلدية
جبيل
الدكتور
جوزف
الشامي
في دار
البلدية، هيئة مدينة جبيل في "
التيار الوطني الحر
"، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون لما فيه خير مدينة جبيل وأهلها، في حضور نائب الرئيس المهندس زاهر أبي غصن، وعضوي
المجلس البلدي
الدكتور جو زعرور، والمهندس
إيلي
مونس.
Advertisement
وجرى خلال اللقاء "تأكيد أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة ودائمة بين كل الجهات، والعمل سويًا على ملفات الإنماء، البيئة، الشباب، والخدمات العامة، بما يساهم في تحسين الواقع اليومي للمواطنين وتعزيز صورة جبيل كمدينة حيوية ومتعاونة".
واثنى الوفد على التعاون والتنسيق الذي أبداه الدكتور الشامي خلال اللقاء .
واعتبر اعضاء الوفد ان "الزيارة شكلّت فرصة لتبادل الأفكار وطرح مشاريع إنمائية مشتركة، في أجواء إيجابية قائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة لخدمة المدينة وأهلها". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بحث مشاريع مشتركة بين "بيروت ماراتون" والاتحاد العربي للدراجات
Lebanon 24
بحث مشاريع مشتركة بين "بيروت ماراتون" والاتحاد العربي للدراجات
08/12/2025 21:08:22
08/12/2025 21:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة بحث مع الوكالة الفرنكوفونية مشاريع ثقافية مشتركة
Lebanon 24
سلامة بحث مع الوكالة الفرنكوفونية مشاريع ثقافية مشتركة
08/12/2025 21:08:22
08/12/2025 21:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي بحث مع بلديات الشويفات والجاهلية والضبية في تطوير مشاريع بيئية ومسارات مشي شاملة
Lebanon 24
الصدي بحث مع بلديات الشويفات والجاهلية والضبية في تطوير مشاريع بيئية ومسارات مشي شاملة
08/12/2025 21:08:22
08/12/2025 21:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يستقبل الـUNDP.. والحديث عن مشاريع مشتركة
Lebanon 24
مرقص يستقبل الـUNDP.. والحديث عن مشاريع مشتركة
08/12/2025 21:08:22
08/12/2025 21:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
الوكالة الوطنية
الخدمات العامة
المجلس البلدي
التيار الوطني
نائب الرئيس
التيار
في دار
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذا ما أثمره تعيين دبلوماسي مدني في "الميكانيزم"
Lebanon 24
هذا ما أثمره تعيين دبلوماسي مدني في "الميكانيزم"
14:00 | 2025-12-08
08/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. تبادل إطلاق مفرقعات نارية بين عدد من الشبان خلال احتفالات ذكرى سقوط الأسد (فيديو)
Lebanon 24
في لبنان.. تبادل إطلاق مفرقعات نارية بين عدد من الشبان خلال احتفالات ذكرى سقوط الأسد (فيديو)
13:37 | 2025-12-08
08/12/2025 01:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني: إعادة الودائع شرط لأي انتظام مالي
Lebanon 24
البستاني: إعادة الودائع شرط لأي انتظام مالي
13:26 | 2025-12-08
08/12/2025 01:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا مستعدة للتعاون مع لبنان بشأن "اليونيفيل"
Lebanon 24
فرنسا مستعدة للتعاون مع لبنان بشأن "اليونيفيل"
13:23 | 2025-12-08
08/12/2025 01:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون أن تَشعُر.. 5 حِيل تعتمدها السوبرماركت لاستدراج أموالك
Lebanon 24
من دون أن تَشعُر.. 5 حِيل تعتمدها السوبرماركت لاستدراج أموالك
13:19 | 2025-12-08
08/12/2025 01:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2025-12-08
هذا ما أثمره تعيين دبلوماسي مدني في "الميكانيزم"
13:37 | 2025-12-08
في لبنان.. تبادل إطلاق مفرقعات نارية بين عدد من الشبان خلال احتفالات ذكرى سقوط الأسد (فيديو)
13:26 | 2025-12-08
البستاني: إعادة الودائع شرط لأي انتظام مالي
13:23 | 2025-12-08
فرنسا مستعدة للتعاون مع لبنان بشأن "اليونيفيل"
13:19 | 2025-12-08
من دون أن تَشعُر.. 5 حِيل تعتمدها السوبرماركت لاستدراج أموالك
13:06 | 2025-12-08
يزبك يشكر وزير الطاقة على تلزيم مشروع الطاقة الشمسية
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 21:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 21:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 21:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24