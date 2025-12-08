Advertisement

لبنان

عون التقى لودريان: نرفض الاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش بدوره كاملا في جنوب الليطاني

Lebanon 24
08-12-2025 | 11:17
استقبل الرئيس جوزاف عون الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. وأثنى لودريان على خطوة رئيس الجمهورية بتعيين السفير سيمون كرم رئيسا للوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم.
وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات الميدانية في الجنوب، إلى جانب المستجدات الداخلية، والملفات المرتبطة بالإصلاحات، إضافة إلى التحضيرات لإمكان انعقاد مؤتمر دعم الجيش، والمفترض عقده بداية العام المقبل .
 
في السياق، ابلغ الرئيس عون الموفد لودريان أن لبنان يرحب بأي دور فرنسي في اطار لجنة الميكانيزم يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للمفاوضات التي تجري في اطار هذه اللجنة.

وأكد رفضه للاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش بدوره كاملا في جنوب الليطاني وهذا ما أكدته قيادة اليونيفيل والميكانيزم ولمسه سفراء دول مجلس الأمن.

وقال: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701.
الفرنسي جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

السفير الفرنسي

إيف لودريان

مجلس الأمن

الرئيس عون

جوزاف عون

الليطاني

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24