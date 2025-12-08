عون التقى لودريان: نرفض الاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش بدوره كاملا في جنوب الليطاني

استقبل الرئيس الموفد الرئاسي ، بحضور هيرفيه ماغرو. وأثنى لودريان على خطوة رئيس الجمهورية بتعيين السفير سيمون كرم رئيسا للوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم.

وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات الميدانية في الجنوب، إلى جانب المستجدات الداخلية، والملفات المرتبطة بالإصلاحات، إضافة إلى التحضيرات لإمكان انعقاد مؤتمر دعم الجيش، والمفترض عقده بداية العام المقبل . وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات الميدانية في الجنوب، إلى جانب المستجدات الداخلية، والملفات المرتبطة بالإصلاحات، إضافة إلى التحضيرات لإمكان انعقاد مؤتمر دعم الجيش، والمفترض عقده بداية العام المقبل .

في السياق، ابلغ الموفد لودريان أن يرحب بأي دور فرنسي في اطار لجنة الميكانيزم يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للمفاوضات التي تجري في اطار هذه اللجنة.



وأكد رفضه للاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش بدوره كاملا في جنوب وهذا ما أكدته قيادة اليونيفيل والميكانيزم ولمسه سفراء دول .



وقال: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701.