اختتام الدورة الثانية عشرة لأكاديمية بشير الجميل

أعلنت " " في بيان، "اختتام دورتها الثانية عشرة من المستوى الأول، وشملت مواضيع تتعلق بتاريخ ، بتركيز خاص على تاريخ بشير الجميل ونهجه وقيادته لهذه المقاومة، والمسيرة الممتدة من البطريرك إلى بشير، وما تخلل هذه المسيرة من انتكاسات وانتصارات، والتي توجت بوصول بشير إلى سدة الرئاسة واستشهاده".وأوضحت أن "اللافت الذي يبقى من سنة الى سنة، ويشكل دافع الاستمرار لهذه الأكاديمية هو عدد المسجلين والمتابعين للمحاضرات باهتمام وحرص على الاطلاع على هذا التاريخ والنهج، إضافة إلى انضمام طلاب ليس فقط من أعمار صغيرة لم تعاصر هذه المرحلة بأي شكل من الأشكال، بل أيضا أشخاص من طوائف وانتماءات مختلفة".وختمت: "كل هذه الإشارات تدل على صوابية وأحقية رؤية وقضية بشير ورفاقه، الذي لا يزال اسمه يشكل هاجسا ورعبا لدى أعدائه وأعداء . وأنه، وبعد نحو 44 عاما من استشهاده، يبقى الأسطورة، التي والرمز والروح للبنان الذي يحلم به أبناؤه".