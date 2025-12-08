Advertisement

لبنان

اختتام الدورة الثانية عشرة لأكاديمية بشير الجميل

Lebanon 24
08-12-2025 | 11:30
أعلنت "أكاديمية بشير الجميل" في بيان، "اختتام دورتها الثانية عشرة من المستوى الأول، وشملت مواضيع تتعلق بتاريخ المقاومة اللبنانية، بتركيز خاص على تاريخ بشير الجميل ونهجه وقيادته لهذه المقاومة، والمسيرة الممتدة من البطريرك يوحنا مارون إلى بشير، وما تخلل هذه المسيرة من انتكاسات وانتصارات، والتي توجت بوصول بشير إلى سدة الرئاسة واستشهاده".
وأوضحت أن "اللافت الذي يبقى من سنة الى سنة، ويشكل دافع الاستمرار لهذه الأكاديمية هو عدد المسجلين والمتابعين للمحاضرات باهتمام وحرص على الاطلاع على هذا التاريخ والنهج، إضافة إلى انضمام طلاب ليس فقط من أعمار صغيرة لم تعاصر هذه المرحلة بأي شكل من الأشكال، بل أيضا أشخاص من طوائف وانتماءات مختلفة".

وختمت: "كل هذه الإشارات تدل على صوابية وأحقية رؤية وقضية بشير ورفاقه، الذي لا يزال اسمه يشكل هاجسا ورعبا لدى أعدائه وأعداء لبنان. وأنه، وبعد نحو 44 عاما من استشهاده، يبقى الأسطورة، التي لا تموت والرمز والروح للبنان الذي يحلم به أبناؤه".
بشير الجميل

يوحنا مارون

اللبنانية

أكاديمية

لا تموت

الدورة

لبنان

