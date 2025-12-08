قوى الأمن تضبط مشتبه بهما بعد جرائم سرقة وإطلاق نار





في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق ، وبعد انتشار فيديو عبر يُظهر شخصًا يقوم بسرقة من داخل أحد المحال، كثّفت القطعات العملانية إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل ومكان وجوده

بنتيجة المتابعة، توصلت مفرزة استقصاء في وحدة إلى معرفة هويته وتحديد مكان إقامته في محلة . على الأثر، داهمت قوة من المفرزة المكان، وتم توقيف المشتبه به، ويدعى:



وضُبط بحوزته كمية من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، مبلغ مالي، وهاتفان خلويان، إضافة إلى دراجة آلية من نوع “سويت” لون أسود؟



وفي السياق ذاته، وبنتيجة توافر معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل حول وجود شخص مطلوب بجرم إطلاق نار وإصابة شخص في رجله في محلة الرويس، فضلًا عن انتشار فيديو يتضمّن تسجيلًا صوتيًا باعترافه، تمكنت قوة من المفرزة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، من توقيفه في المحلة المذكورة، ويدعى:



ن. ش. (مواليد عام 1980، فلسطيني) بحسب أقواله.



تمّ تسليم الموقوفَين مع المضبوطات إلى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، وذلك بناءً على إشارة المختص.