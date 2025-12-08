Advertisement

لبنان

قوى الأمن تضبط مشتبه بهما بعد جرائم سرقة وإطلاق نار

Lebanon 24
08-12-2025 | 12:01
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شخصًا يقوم بسرقة من داخل أحد المحال، كثّفت القطعات العملانية إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل ومكان وجوده
بنتيجة المتابعة، توصلت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي إلى معرفة هويته وتحديد مكان إقامته في محلة طريق المطار. على الأثر، داهمت قوة من المفرزة المكان، وتم توقيف المشتبه به، ويدعى:

م. ش. (مواليد عام 1983، سوري) بحسب أقواله.
وضُبط بحوزته كمية من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، مبلغ مالي، وهاتفان خلويان، إضافة إلى دراجة آلية من نوع “سويت” لون أسود؟

وفي السياق ذاته، وبنتيجة توافر معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان حول وجود شخص مطلوب بجرم إطلاق نار وإصابة شخص في رجله في محلة الرويس، فضلًا عن انتشار فيديو يتضمّن تسجيلًا صوتيًا باعترافه، تمكنت قوة من المفرزة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، من توقيفه في المحلة المذكورة، ويدعى:

ن. ش. (مواليد عام 1980، فلسطيني) بحسب أقواله.

تمّ تسليم الموقوفَين مع المضبوطات إلى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.
مواقع التواصل الاجتماعي

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

طريق المطار

جبل لبنان

اللبنانية

فلسطين

