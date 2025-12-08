Advertisement

لبنان

مطر: لجنة المال والموازنة تتابع مناقشة اعتمادات المؤسسات الرسمية

Lebanon 24
08-12-2025 | 12:21
كتب النائب إيهاب مطر، على منصة "اكس": "تابعنا اليوم، في جلسة لجنة المال والموازنة النيابية، مناقشة اعتمادات المؤسسات الرسمية، من منطلق الحرص الشديد على المال العام. وسنكثف اجتماعاتنا خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من كل ملاحظاتنا على الموازنة، بما ينسجم مع مصلحة المواطن اللبناني".
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

