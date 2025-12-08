مطر: لجنة المال والموازنة تتابع مناقشة اعتمادات المؤسسات الرسمية

Advertisement

كتب النائب ، على منصة "اكس": "تابعنا اليوم، في جلسة والموازنة النيابية، مناقشة اعتمادات المؤسسات الرسمية، من منطلق الحرص الشديد على المال العام. وسنكثف اجتماعاتنا خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من كل ملاحظاتنا على الموازنة، بما ينسجم مع مصلحة المواطن اللبناني".