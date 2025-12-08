اتحاد بلديات جزين والرهبانية المارونية يطلقان مشروع كفرفالوس الجامعي والاستشفائي

Advertisement

أطلق اتحاد بلديات منطقة جزين، بالتعاون مع الرهبانية المارونية، المسار الرسمي لإحياء "مشروع كفرفالوس الجامعي والاستشفائي والإنمائي"، في حضور رسمي وبلدي وأمني وديني واسع.وتقدّم الحضور النائبان سعيد الأسمر وشربل مسعد، الوزير السابق هكتور حجار، النائب السابق إبراهيم عازار، ممثل النائبة السابقة بهية الدكتور أسامة أرناؤوط، ممثل النائب أسامة سعد ناصيف عيسى، ممثل النائبة غادة أيوب إيلي أبو فاضل، محافظ النبطية الدكتورة هويدا ، ممثل العميد الركن حسان نعمة، ممثّل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب البروفسور حبيقة، رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو، رئيس دير سيدة مشموشة الأب الدكتور مارك سعادة، رئيس مركز أمن عام جزين المقدم شربل عون، ممثل للدفاع المدني مارون المقنزح، ممثل رئيس الصليب الأحمر اللبناني وممثل أندره عاقوري، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات والمخاتير وفعاليات تربوية واجتماعية.وسبق اللقاء قدّاسٌ احتفل به الاب حبيقة، ثم انتقل الحضور إلى مسرح المدرسة حيث افتُتح الاحتفال بكلمة رئيسة بلدية صيدون بالتكليف ميرنا يعقوب، أعقبتها دقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد .وخلال الاحتفال، أكد بلديات جزين الدكتور بسام رومانوس أنّ "المشروع يمثّل خطوة إنسانية وإنمائية ووطنية تعيد للمنطقة حقّها في الطبابة والتعليم"، مشدداً على أنّ "إعادة تأهيل المستشفى والجامعة ليست مجرّد ورشة إنشائية، بل خطوة تبني الثقة وتصون الكرامة وترسم مستقبل شباب المنطقة".وأكد أنّ "اتحاد البلديات سيبقى شريكاً ثابتاً «في كل مشروع ينهض بجزين ويعيد إليها دورها الريادي". (الوكالة الوطنية)