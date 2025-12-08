Advertisement

لبنان

اتحاد بلديات جزين والرهبانية المارونية يطلقان مشروع كفرفالوس الجامعي والاستشفائي

Lebanon 24
08-12-2025 | 12:42
A-
A+

Doc-P-1452445-639008198922379796.png
Doc-P-1452445-639008198922379796.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق اتحاد بلديات منطقة جزين، بالتعاون مع الرهبانية اللبنانية المارونية، المسار الرسمي لإحياء "مشروع كفرفالوس الجامعي والاستشفائي والإنمائي"، في حضور رسمي وبلدي وأمني وديني واسع.
Advertisement

وتقدّم الحضور النائبان سعيد الأسمر وشربل مسعد، الوزير السابق هكتور حجار، النائب السابق إبراهيم عازار، ممثل النائبة السابقة بهية الحريري الدكتور أسامة أرناؤوط، ممثل النائب أسامة سعد ناصيف عيسى، ممثل النائبة غادة أيوب إيلي أبو فاضل، محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، ممثل قائد الجيش العميد الركن حسان نعمة، ممثّل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب البروفسور جورج حبيقة، رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو، رئيس دير سيدة مشموشة الأب الدكتور مارك سعادة، رئيس مركز أمن عام جزين المقدم شربل عون، ممثل المدير العام للدفاع المدني مارون المقنزح، ممثل رئيس الصليب الأحمر اللبناني وممثل الأمين العام أندره عاقوري، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات والمخاتير وفعاليات تربوية واجتماعية.

وسبق اللقاء قدّاسٌ احتفل به الاب حبيقة، ثم انتقل الحضور إلى مسرح المدرسة حيث افتُتح الاحتفال بكلمة رئيسة بلدية صيدون بالتكليف ميرنا باسيل يعقوب، أعقبتها دقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وخلال الاحتفال، أكد رئيس اتحاد بلديات جزين الدكتور بسام رومانوس أنّ "المشروع يمثّل خطوة إنسانية وإنمائية ووطنية تعيد للمنطقة حقّها في الطبابة والتعليم"، مشدداً على أنّ "إعادة تأهيل المستشفى والجامعة ليست مجرّد ورشة إنشائية، بل خطوة تبني الثقة وتصون الكرامة وترسم مستقبل شباب المنطقة".

وأكد أنّ "اتحاد البلديات سيبقى شريكاً ثابتاً «في كل مشروع ينهض بجزين ويعيد إليها دورها الريادي". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
توقيع اتفاقية شراكة روحية ووطنية بين مشيخة العقل والرهبانية المارونية
lebanon 24
09/12/2025 01:41:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الرهبانية اللبنانية المارونية من عنايا: اتقدم اليكم ايها الحبر الاعظم باسم الرهبانية المارونية بامتناننا البنوي الثابت
lebanon 24
09/12/2025 01:41:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حمود استقبل رئيس اتحاد بلديات جزين
lebanon 24
09/12/2025 01:41:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بسام حمود يلتقي رئيس اتحاد بلديات جزين السابق
lebanon 24
09/12/2025 01:41:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

المدير العام

رفيق الحريري

الأمين العام

رئيس اتحاد

قائد الجيش

اللبنانية

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:17 | 2025-12-08
16:59 | 2025-12-08
16:31 | 2025-12-08
16:03 | 2025-12-08
15:35 | 2025-12-08
15:28 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24