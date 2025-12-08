Advertisement

لبنان

برعاية وزارة الزراعة.. محاضرة في عرمون حول العسل وتأثير المناخ على إنتاجه

Lebanon 24
08-12-2025 | 13:03
عقدت في البيت البلدي – عرمون (قضاء كسروان) محاضرة علمية متخصصة بعنوان "العسل بين العلم والتقاليد: فهم المكوّنات وتأثير البيئة وتغيّر المناخ"، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ممثلا بمستشاره الحاكم السابق لليونز فادي غانم، وبمبادرة من حاكم المنطقة 351 ميشال حسّون ونادي ليونز كسليك مارين ورئيس لجنة البيئة شربل سلامة.
أكد ممثل وزير الزراعة أن "هذه المبادرة تجمع بين العلم والعمل التطوعي والمسؤولية البيئية"، مشيرا الى أن "العسل ليس مجرد منتج تقليدي، بل نتاج دقيق لتوازن بيئي يحتاج إلى حماية دائمة"، موضحا أن "التغير المناخي وتلوث البيئة والممارسات الزراعية الخاطئة باتت تهدد هذا القطاع الحيوي".

وتوقف عند الجهود التي تقوم بها الوزارة من إرشاد وتدريب ودعم فني وتطوير للمختبرات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات والمنظمات الدولية.

وشدد على أن "قطاع النحل جزء من الهوية الغذائية والثقافية للبنان، وحمايته واجب وطني لا يقل عن حماية الغابات والمياه والتنوّع البيولوجي".

وأكد "ضرورة تسجيل المزارعين والنحالين في السجل الزراعي، باعتباره المدخل الإلزامي لأي دعم أو مشروع أو خدمة تقدمها الوزارة"، موضحا أن التسجيل يؤمن للمزارعين:

• إمكانية الحصول على الدعم الفني والمالي.

• الاستفادة من برامج المشاريع المحلية والدولية.

• بيانات دقيقة لسياسات زراعية عادلة وفعّالة.

• تعزيز جودة الإنتاج وسلامته وتتبّعه.

• تسهيل إصدار التصاريح والشهادات وفرص التصدير".

وأوضح أن "المزارع غير المسجّل يبقى خارج دائرة الاستفادة، فيما التسجيل يحوّله إلى شريك في التنمية الزراعية"، معلنا عرضا توضيحيا خاصا حول آليات التسجيل.

وأبدى "استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع نادي ليونز كسليك مارين وكل المبادرات الهادفة إلى رفع المعرفة العلمية وتطوير قطاع النحل، ودعم المزارعين في كل المناطق اللبنانية". (الوكالة الوطنية)
