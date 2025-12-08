Advertisement

لبنان

يزبك يشكر وزير الطاقة على تلزيم مشروع الطاقة الشمسية

08-12-2025 | 13:06
شكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك وزير الطاقة والمياه جو الصدي على قرار تلزيم مشروع إنارة القرى والبلدات في قضاء البترون بالطاقة الشمسية لدى هيئة الشراء العام.
وقال: "في إطار التحضير لبدء الأعمال، جرى التنسيق مع رئيسي اتحاد بلديات قضاء البترون روجيه يزبك و رابطة المخاتير جاك يعقوب اللذين ابلغا رؤساء البلديات والمخاتير في القرى والبلدات المعنية والمستفيدة من المشروع بتفاصيله وآلية تنفيذه وحصة كل قرية، على ان يبدأ التنفيذ في مطلع العام المقبل". 
 
مشروع الطاقة الشمسية

قضاء البترون

مشروع الطاقة

وزير الطاقة

غياث يزبك

جاك يعقوب

جو الصدي

الجمهوري

