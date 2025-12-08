يزبك يشكر وزير الطاقة على تلزيم مشروع الطاقة الشمسية

Advertisement

شكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب والمياه على قرار تلزيم مشروع إنارة القرى والبلدات في بالطاقة الشمسية لدى هيئة الشراء العام.وقال: "في إطار التحضير لبدء الأعمال، جرى التنسيق مع رئيسي اتحاد بلديات قضاء روجيه و رابطة المخاتير اللذين ابلغا رؤساء البلديات والمخاتير في القرى والبلدات المعنية والمستفيدة من المشروع بتفاصيله وآلية تنفيذه وحصة كل قرية، على ان يبدأ التنفيذ في مطلع العام المقبل".