لبنان

من دون أن تَشعُر.. 5 حِيل تعتمدها السوبرماركت لاستدراج أموالك

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
08-12-2025 | 13:19
في ظلّ اشتداد المنافسة بين المتاجر الكبرى في لبنان، يلجأ بعض السوبرماركت إلى أساليب تسويقية مدروسة تهدف إلى رفع حجم المبيعات من خلال التأثير على سلوك المستهلك داخل المتجر. وقد كشف أحد أكبر السوبرماركت في البلاد عبر "لبنان ٢٤" عن مجموعة من الاستراتيجيات التي يعتمدها لتحقيق هذا الهدف.
وبحسب المعلومات، يتعمّد المتجر وضع المنتجات الأساسية كاللحوم والبيض والأجبان في أقصى المتجر، بعيدًا عن المدخل، ما يدفع الزبائن إلى التجوّل بين الممرات ورؤية سلع إضافية لم تكن ضمن خطط الشراء.
كما يعمد إلى عرض الحلويات والمكسّرات على مستوى نظر الأطفال قرب صناديق الدفع، مستفيدًا من وقت الانتظار ومن احتمال إحراج الأهل أمام إلحاح أطفالهم.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز المبيعات، يضع السوبرمارت العلامات التجارية الأغلى سعرًا على مستوى النظر المباشر، بينما يخبّئ البدائل الأرخص في رفوف أقل بروزًا، ما يدفع المستهلك غالبًا إلى اختيار الخيار الأسهل.

ويعمل المتجر أيضًا على تشغيل موسيقى هادئة تطيل فترة بقاء الزبون داخل المتجر، فيما يتجنّب وضع أي ساعات أو مؤشرات زمنية كي لا يشعر المستهلك بمرور الوقت.
كما يعتمد استخدام عربات تسوّق كبيرة تعطي انطباعًا بأنّ المشتريات قليلة طالما أنّ العربة لا تزال شبه فارغة.

ويشير خبراء التسويق إلى "أنّ هذه الأساليب تُعد شائعة عالميًا، وتعتمد على دراسة دقيقة لسلوك المستهلك داخل المتاجر الكبرى".
