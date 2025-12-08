Advertisement

لبنان

فرنسا مستعدة للتعاون مع لبنان بشأن "اليونيفيل"

Lebanon 24
08-12-2025 | 13:23
أفادت معلومات صحافية أن "فرنسا مستعدة للتعاون مع لبنان بشأن بدائل قوات اليونيفيل متى طلب لبنان ذلك".
مواضيع ذات صلة
فرنسا تعبر عن قلقها بشأن استهداف قوات اليونيفيل من قبل إسرائيل جنوبي لبنان
lebanon 24
09/12/2025 01:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة مخاوف واشنطن بشأن "الأنشطة السرية تحت الأرض"
lebanon 24
09/12/2025 01:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة من مجلس الأمن في لبنان للقاء الرؤساء والتجول جنوباً والاجتماع مع "اليونيفيل"
lebanon 24
09/12/2025 01:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نؤمن بخطاب قائم على القواعد الدولية والحوار والسلام ومستعدون للتعاون في هذا الشأن
lebanon 24
09/12/2025 01:42:23 Lebanon 24 Lebanon 24
