احتفالات بسقوط الأسد.. قطع طرق وإشكالات في عدد من المناطق اللبنانية (فيديو)

تدخّلت وحدات من الجيش مساء اليوم في محلة ساحة النور – طرابلس لفضّ تجمعات شبابية، بعد اندلاع إشكال تخلّله تبادل إطلاق مفرقعات نارية بين عدد من الشبان، حسب مندوبة "لبنان24". pic.twitter.com/WdrTh9o1YV
