احتفالات بسقوط الأسد.. قطع طرق وإشكالات في عدد من المناطق اللبنانية (فيديو)

تدخّلت وحدات من الجيش مساء اليوم في محلة ساحة النور – طرابلس لفضّ تجمعات شبابية، بعد اندلاع إشكال تخلّله تبادل إطلاق مفرقعات نارية بين عدد من الشبان، حسب مندوبة " ". pic.twitter.com/WdrTh9o1YV — Lebanon 24 (@Lebanon24) December 8, 2025

كما سُجّل إشكال في حارة بين أهالي المنطقة ومسيرة سيارة لشبان سوريين كانوا يحتفلون بالذكرى السنوية لسقوط .

فقام المحتفلون في بقطع الطريق ابتهاجًا بذكرى سقوط ، قبل أن يتدخّل الجيش ويفتح الطريق من جديد، ما تسبّب بزحمة سير خانقة في المحلة.وفي ، تدخّلت وحدات من الجيش مساء اليوم في محلة لفضّ تجمعات شبابية بعد اندلاع إشكال تخلّله تبادل إطلاق مفرقعات نارية بين عدد من الشبان، وذلك في إطار الاحتفالات المستمرة في الساحة لليوم الثالث تواليًا بمناسبة "تحرير ".