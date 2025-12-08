مقدمات نشرات الاخبار المسائية

Advertisement

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون" ان بي ان "قبل دخول البلاد فلك فترة الأعياد زخم ديبلوماسي مستمر تجاه جديده زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي (جان إيف لودريان) عشية استضافة باريس لاجتماع على نية لبنان يعقد في الثامن عشر من الشهر الجاري ويضم الموفدة الأميركية (مورغان اورتاغوس) ومستشارة الرئيس الفرنسي (آن كلير لوجاندر) والموفد السعودي الأمير (يزيد بن فرحان) وسيشارك في هذا اللقاء ايضا قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.على صعيد التهديدات برز تركيز إعلامي إسرائيلي على التدخل الأميركي حيال الوضع بين لبنان وإسرائيل إذ نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر سياسية قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوصى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بالانتقال من التهديدات العسكرية إلى الديبلوماسية في غزة ولبنان وسوريا.داخليا رد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب خليل على الخطاب الارشادي لرئيس حزب القوات سمير جعجع فأكد أن إجراء الانتخابات في موعدها مسألة ثابتة، مشيرا إلى أن من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة مشددا على ان الدعوة للجلسات هي صلاحية دستورية وقانونية ونظامية لرئاسة المجلس النيابي وهي لا تقبل الوصاية من أحد.وعلى بعد أيام قليلة من الإعلان المرتقب للرئيس بالانتقال الى المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن توتر متصاعد بين الحليفين الاميركي والاسرائيلي داخل مركز التنسيق المدني-العسكري في مستوطنة كريات غات والتي تبعد نحو اثنين وثلاثين كيلومترا من غزة ما أثار خشية دول مشاركة أخرى كبريطانيا من احتمال إساءة استخدام المعلومات.وفي الداخل الاسرائيلي تصاعدت الأزمة بين وزير الحرب (يسرائيل كاتس) ورئيس الأركان (إيال زامير) إلى مستوى جديد وبحسب القناة 13 فإن حرب الرجلين ستؤدي الى تفكك الجيش الذي يعاني أصلا أزمة في القوى العاملة.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في "قبل عام تماما هرب بشار الاسد من دمشق، فتنفست هواء الحرية. وقبل عام تماما انهار نظام الظلم والدم في عاصمة الامويين، فبزغ فجر جديد وولدت سوريا الجديدة.مع ذلك فان صعوبات كثيرة لا تزال تعترض سوريا والسوريين، وهو امر طبيعي بعد خمسة وخمسين عاما من حكم حافظ وبشار الاسد اللذين استباحا دماء السوريين ودمرا سوريا وحولاها أشلاء.في لبنان، الاسبوع يبدأ بمسحة تفاؤل. فالسفير الاميركي الذي جال على وزيري الداخلية والخارجية، كشف بعد لقائه الوزير يوسف رجي وجود اتصالات ليزور قائد الجيش واشنطن بعدما ارجئت زيارته اليها في السابق.توازيا ذكرت مصادر سياسية اسرائيلية لصحيفة يديعوت احرونوت ان الرئيس الاميركي ترامب اوصى نتانياهو بالانتقال من التهديدات العسكرية الى الديبلوماسية في لبنان وغزة، وهذا يعني ان الادارة الاميركية بدأت تتعاطى ببعض المرونة مع السلطة اللبنانية بعد تفعيل عمل لجنة الميكانيزم وضم مدنيين اليها. فهل يجمد الموقف الاميركي المستجد ما يعده نتنياهو للبنان؟ ا.الاكيد ان الضربة العسكرية الاسرائيلية لم تعد وشيكة، اي انها لن تسبق الاعياد، ما يترك المجال للديبلوماسية لتلعب دورها. وفي السياق برزت الزيارة التي يقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى الهادفة الى نزع فتيل الانفجار وتأمين مخارج سلمية للمشاكل اللبنانية المتراكمة.مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار "لا ربط اسرائيليا بين عملياتهم العسكرية والمفاوضات تحت مظلة الميكانيزم..هذا ما قاله السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى على مسمع اللبناني يوسف رجي. فماذا تقول الحكومة اللبنانية التي ما زالت تصر على ان خطوتها التفاوضية جاءت لدرء المخاطر الاسرائيلية بالتصعيد؟ وماذا في كلام عيسى الذي يستسهل تبني الموقف الاسرائيلي، وتريد ان تقنعنا الحكومة انه الضامن لأمان وسيادة اللبنانيين؟.سيادة عاد زميل السفير عيسى توم براك الى طمسها بين جديد مقترحاته الداعية الى ضم سوريا ولبنان، فيما افواه السياديين يملأها الماء، والسنتهم كعادتها عند كل موقف اميركي فاقع تصاب بالارتخاء..وفيما يرخي الاميركي بكامل سطوته على المشهد اللبناني، حط المندوب الرئاسي الفرنسي “جان ايف لودريان” بوعوده التاريخية عن مؤتمرات الدعم والمساعدات المفقودة وعهوده السياسية المثقوبة، سائحا بين الرئاسات والمكونات السياسية والحزبية مثنيا على ارسال مدني الى الميكانيزم كخطوة تاريخية.اما رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فقد رحب بأي دور فرنسي في الميكانيزم يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للمفاوضات التي تجري في اطارها ، مؤكدا رفضه للاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملا في جنوب الليطاني..اما مرشد الجمهورية سمير جعجع كما وصفه المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل فيقوم بدوره كاملا كبوق للشر واداة للخراب، وبعد عنتريات الامس خلال مؤتمر حزبه، تأكيد من النائب خليل بان موقع رئاسة مجلس النواب وصلاحياتها فوق كل تطاول جعجع، قائلا ان من يريد الانتخابات النيابية لا يستخدمها كسلاح ضد الآخرين..في آخر الاخبار وليس اغربها عند من يعرف الصهاينة، فان الجيش العبري المدجج بكل انواع السلاح والتكنولوجيا الاميركية، يقوم بالتجسس على قاعدة عسكرية أميركية أقيمت في بلدة كريات غات جنوب الكيان، والتي أنشئت بهدف متابعة خطط دونالد ترامب في غزة ومراقبة مراحل التطبيق ..مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في "في انتظار الاجتماعين المقبلين للجنة الميكانيزم المطعمة بمدنيين في 19 كانون الاول الجاري، و5 كانون الثاني المقبل، حركة سياسية لبنان في الخارج، وخارجية تجاه لبنان.فرئيس الجمهورية الذي يزور عمان وما ترمز اليه على مستوى المفاوضات الاقليمية، يعمل لزيارة قريبة لواشنطن، التي من المحتمل ان تعود عن الغائها لزيارة قائد الجيش، كما كشف السفير ميشال عيسى اليوم.وفي الموازاة، مبعوث الرئيس الفرنسي جان ايف لودريان يحط في بيروت، من دون ان يكون للزيارة عنوان واحد محدد، علما أنها تأتي قبيل لقاء يجري الاعداد له في باريس حول لبنان، على ان يضم الى فرنسا، والسعودية ومصر.اما الملفات المحلية، ففي حال مراوحة، في ضوء الفشل الحكومي الواضح والمتمادي في معالجة الملفات الاساسية، في وقت عاد قانون الانتخاب ليطرح نفسه بندا اول على الساحة السياسية بعد استبعاد شبح الحرب بصورة مؤقتة.وفيما يدور الخلاف حول قانون الانتخاب في الحلقة المفرغة نفسها، في انتظار الارنب المتوقع بعد رفع سقف التصعيد، توقف مراقبون عند النبرة التي خاطب فيها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امس شركاءه في المجتمع والوطن، معتبرا أنه اختار توقيت كلامه عن قصد، وليس صدفة، حيث أراد تشتيت انتباه اللبنانيين عن انقطاع متواصل للكهرباء في لبنان، وعن عتمة مستمرة في عهد وزير الطاقة القواتي، فضلا عن عجز الواضح في باقي الوزارات.ورأت الاوساط ان جعجع ذهب الى الاختباء خلف الانجازات العسكرية الاسرائيلية، ليحاول الايحاء بأنه شريك بصناعة التغيير، ليس فقط على مستوى لبنان بل الشرق الاوسط، ساعيا إلى ايهام المسيحيين بأنه رجل القرار والأفعال فيما هو يؤدي دورا في مرحلة لا قرار له فيها، حيث يجري تضخيم دوره في مرحلة التفجير السياسية، ليكون مصيره التحجيم في مرحلة التسويات. فهل يدرك اللبنانيون والمسيحيون خطورة هذه السياسية، فيحولون دون ارتدادها على المسيحيين هزيمة جديدة على غرار التجارب السابقة؟ ختمت الاوساط.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون" ال بي سي "يسير على التوقيت الأميركي الإسرائيلي.تختتم هذه السنة بمباحثات يجريها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في واشنطن مع الرئيس دونالد ترامب في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وهي المرة الخامسة التي يزور فيها نتنياهو الولايات المتحدة الاميركية هذه السنة.في كل زيارة كان يحدث شيء ما ، فهل من حدث ما تختتم به هذه السنة؟قبل هذا الموعد تتلاحق المحطات وتتسابق: لبنانيا حركة دبلوماسية ناشطة على مدى هذا الشهر:جولة ميدانية جنوبية لديبلوماسيين لمعاينة ما أنجزه الجيش اللبناني جنوب الليطاني، بعد الجولة الأولى التي تمت فيها معاينة ما تم تحقيقه.الإجتماع الثاني للجنة الميكانيزم برئاسة مدنيين، من لبنان وإسرائيل.بدء التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، والتمهيد له في اجتماع تنسيقي يعقد في الثامن عشر من هذا الشهر في باريس بحضور المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وارجحية حضور المستشارة الفرنسية آن كلير لوجوندر بحسب مصادر فرنسية، و الموفد السعودي يزيد بن فرحان والمبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.هذا فيما تتكثف الجهود لتجاوز النكسة التي تمثلت بإلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن، سواء من الجانب اللبناني او الاميركي.من الجانب الإسرئيلي، معاينة ديبلوماسية أميركية للحدود مع لبنان، وكأن تل أبيب تتحرك ويدها على الزناد، لكن وفق المعطيات، فإن هناك فرصة لتتقدم الديبلوماسية على الخيارات العسكرية، فهل تنجح جولات المفاوضات في تأمين ما يمكن أن تحققه الضربات العسكرية؟.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون" الجديد "عام على سقوط نظام الاسد دمشق تقيم احتفالاتها، والمنطقة تقوم بأولى خطواتها نحو مرحلة جديدة من تاريخها قبل عام من الآن طوى الليل آخر أوراق نظام عمر نصف قرن وأكثر غادر الاسد سوريا وتغيرت أحجام اللاعبين في المنطقة، فكانت الواقعة نقطة فاصلة في مسار المعادلات فقطعت جسور كانت ايران تسلك خطوطها براحة وحرية اذ كانت سوريا بالنسبة اليها ومن الناحية الجيوسياسية ممرا الى لبنان وفلسطين وخط دفاع متقدما في معاركها.بعد اثني عشر شهرا ما زالت المرحلة الانتقالية في سوريا محاطة بتحديات ومخاطر تأتي من شمال شرقي ومن جنوب غربي وتشكل اسرائيل ابرز وجوهها.وبزيه العسكري الذي ارتداه لحظة سقوط النظام دخل اليوم الرئيس السوري احمد الشرع المسجد الأموي بعد صلاة الفجر ليضع قطعة من ستار الكعبة مقدمة من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في رحاب المسجد مؤكدا ان الثوار عنونوا تاريخا جديدا للامة بأسرها لحظة دخولهم دمشق.كلام الفجر في المسجد الأموي استكمله الشرع عصرا من قاعة المؤتمرات ملتزما بناء سوريا الجديدة ومعلنا بدء معركة الجهد والاجتهاد.والى الجهود الاممية على خطوط النار اللبنانية وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان على جناح النوايا الفرنسية في ابقاء الدور والحضور من ابواب الاصلاحات والحدود والميكانيزم.بعد خطوة لبنان بتعيبن السفير سيمون كرم ناقلا دعم الرئيس الفرنسي لهذه الخطوة التي اعطاها اليوم البطريرك الراعي بركته من قصر بعبدا متحدثا عن زمن المفاوضات والسلام.وعبر البريد الفرنسي السريع ابلغ رئيس الجمهورية الموفد الرئاسي الفرنسي رفضه الاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره جنوب الليطاني مؤيدا اي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم.وبالتلازم اعطى السفير ميشال عيسى اليوم اشارات اميركية باتجاه قائد الجيش اذ تحدث عن اتصالات لاعادة ترتيب زيارته الى واشنطن معربا عن اعتقاده بأن الزيارة سوف تتم.هي مشهدية تختصر مرحلة بدايات جديدة لكن الدخول في التفاصيل العالقة سيبدأ اعتبارا من التاسع عشر من الشهر الحالي موعد الاجتماع المقبل للميكانيزم مسبوقا بلقاء باريسي سيجمع الاطراف الاميركية والفرنسية والسعودية على نية عقد مؤتمر دعم الجيش وتعزيز قدراته ومهامه.