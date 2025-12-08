على الحدود.. تهاون بهذا النوع من التهريب

Advertisement

وبحسب هذه المعطيات، تُمنح الأولوية حالياً لملاحقة شبكات المخدرات وتشديد الخناق عليها، في مقابل غياب حزم مماثل حيال تهريب المحروقات من لبنان إلى ، حيث يُتعامل مع هذا المسار بقدر كبير من التساهل.أما في ملف تهريب البشر، فيتركّز جهد على منع دخول السوريين بشكل غير شرعي، في حين لا يبدو أن الحكومة المؤقتة تُعطي هذا الملف الحيّز نفسه من الاهتمام.وتشير التقديرات إلى أن حركة التهريب بين الجانبين مرشّحة للاستمرار في المرحلة المقبلة، مع استمرار غضّ النظر عن تهريب المحروقات باعتباره يخفّف من أزمة النقص في سوريا من دون أن يحمّل لبنان أعباء مباشرة، مقابل ارتفاع منسوب الضغط الأمني والسياسي على تجارة المخدرات من الطرفين اللبناني والسوري.