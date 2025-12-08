ترك ماريو مبارك رهن التحقيق

ترك المدّعى عليه ماريو مبارك رهن التحقيق في الشكوى المقدّمة ضدّه من قبل المحامية إيمه الحلو وذلك بعد توقيعه على تعهّد بتقديم باعتذار علني وبعدم التعرّض للمقدّسات.

Advertisement