لبنان

ترك ماريو مبارك رهن التحقيق

Lebanon 24
08-12-2025 | 14:33
ترك المدّعى عليه ماريو مبارك رهن التحقيق في الشكوى المقدّمة ضدّه من قبل المحامية إيمه الحلو وذلك بعد توقيعه على تعهّد بتقديم باعتذار علني وبعدم التعرّض للمقدّسات.
