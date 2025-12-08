Advertisement

لبنان

أمل بوشوشة تعود إلى الدراما المصرية بعد سبع سنوات

Lebanon 24
08-12-2025 | 23:00
بعد غياب دام سبع سنوات عن الدراما المصرية، تعود النجمة الجزائرية أمل بوشوشة إلى الشاشة المصرية من جديد من خلال مسلسل  "أولاد الراعى" في خطوة ينتظرها جمهورها بشغف كبير، خاصة بعد النجاحات التي حققتها في الدراما العربية خلال السنوات الماضية.
ويُعد هذا العمل محطة مهمة في مسيرة بوشوشة الفنية، حيث تعود من خلاله إلى جمهورها المصري، حيث كان اخر عمل لها في مسلسل أبو عمر المصرى مع النجم أحمد عز عام 2018،  ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما المصرية، على رأسهم خالد الصاوى،أحمد عيد، فاديه عبد الغنى، إيهاب فهمى، محمد عز، ايناس كامل، سامح السيد، واخرون،اخراج محمود كامل.
وتجسد أمل في المسلسل شخصية محورية ذات أبعاد درامية عميقة، تجمع بين القوة والتحدي والصراع الإنساني، وهو النوع الذي لطالما برعت في تقديمه، الأمر الذي يزيد من حماس الجمهور لرؤية تجربتها الجديدة بعد فترة الابتعاد. (اليوم السابع)
