الحجار يستقبل شقير وكرنيب لبحث الأوضاع الأمنية وخطة عودة النازحين

استقبل والبلديات ، في مكتبه في الوزارة، العام اللواء حسن ، وتم البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد.وعرض اللواء شقير واقع عمل ، ومجريات تنفيذ المهام الموكلة إليها، لا سيما في ما يتعلق بخطة العودة المنظمة للنازحين السوريين.وأعطى الوزير توجيهاته بضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين.كما استقبل الوزير الحجار قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد موسى كرنيب، واطلع منه على الأوضاع الأمنية. (الوكالة الوطنية)