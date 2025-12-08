Advertisement

لبنان

الحجار يستقبل شقير وكرنيب لبحث الأوضاع الأمنية وخطة عودة النازحين

Lebanon 24
08-12-2025 | 15:02
Doc-P-1452492-639008282979295784.jpeg
Doc-P-1452492-639008282979295784.jpeg photos 0
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وتم البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد.
وعرض اللواء شقير واقع عمل المديرية العامة للأمن العام، ومجريات تنفيذ المهام الموكلة إليها، لا سيما في ما يتعلق بخطة العودة المنظمة للنازحين السوريين.

وأعطى الوزير الحجار توجيهاته بضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين.

كما استقبل الوزير الحجار قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد موسى كرنيب، واطلع منه على الأوضاع الأمنية. (الوكالة الوطنية)
 
المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

المدير العام للأمن

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

الوكالة الوطنية

وزير الداخلية

المدير العام

