لبنان

العثور على قنبلة غير منفجرة تحت جسر الفيضة

Lebanon 24
08-12-2025 | 15:28
افادت المعلومات بالعثور مساء اليوم على قنبلة غير منفجرة تحت جسر الفيضة في زحلة، وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تفجيرها دون حدوث أي أضرار. (الوكالة الوطنية(
