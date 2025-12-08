العثور على قنبلة غير منفجرة تحت جسر الفيضة

افادت المعلومات بالعثور مساء اليوم على قنبلة غير منفجرة تحت جسر في ، وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تفجيرها دون حدوث أي أضرار. (الوكالة الوطنية(

