خسائر قاسية لتجار لبنانيين بسبب هذه التطبيقات

Advertisement

فبحسب أرقام تقديرية متداولة بينهم، بقيت حركة المبيع في عدد من المتاجر الكبرى أقل بكثير من التوقعات، مع تسجيل بعض المحال إيرادات أدنى بنحو ربع ما كانت تعوّل عليه.ويُرجع التجار هذا الفشل إلى نزوح جزء متزايد من المستهلكين نحو التطبيقات الأجنبية، ولا سيما منها، حيث تُقدَّم تخفيضات أعمق وعروض تُحتسب مباشرة بالدولار، ما يجعل المقارنة فورية لمصلحة الشراء الإلكتروني على حساب المتاجر التقليدية التي تجد نفسها اليوم أمام معادلة خاسرة بين كلفة التشغيل وحدّة المنافسة الرقمية.