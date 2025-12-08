19
لبنان
خسائر قاسية لتجار لبنانيين بسبب هذه التطبيقات
تشير معطيات تجار التجزئة الذين تواصل معهم "
لبنان24
" إلى أنّ مبيعات "الجمعة السوداء" وأسبوع التخفيضات لم ترقَ هذا العام إلى مستوى الآمال، رغم الحملات الإعلانية الواسعة والحسومات التي ملأت الواجهات.
فبحسب أرقام تقديرية متداولة بينهم، بقيت حركة المبيع في عدد من المتاجر الكبرى أقل بكثير من التوقعات، مع تسجيل بعض المحال إيرادات أدنى بنحو ربع ما كانت تعوّل عليه.
ويُرجع التجار هذا الفشل إلى نزوح جزء متزايد من المستهلكين نحو التطبيقات الأجنبية، ولا سيما
الصينية
منها، حيث تُقدَّم تخفيضات أعمق وعروض تُحتسب مباشرة بالدولار، ما يجعل المقارنة فورية لمصلحة الشراء الإلكتروني على حساب المتاجر التقليدية التي تجد نفسها اليوم أمام معادلة خاسرة بين كلفة التشغيل وحدّة المنافسة الرقمية.
المصدر: خاص لبنان24
