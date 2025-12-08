لبنان في صورتين.. "أسوشيتد برس" تختار أهم مشهدين لعام 2025 في لبنان

Advertisement

توثّق الصور الخسائر البشرية للحرب والعنف.. مدنيون متضررون من الحملة في الضفة الغربية المحتلة، ودمار وموت في غزة، ورهائن عائدون من القطاع. وفي ، يجسّد طفلٌ جريحٌ جراء انفجار جهاز اتصال لاسلكي في هجوم إسرائيلي استهدف أعضاء " " الكلفة الحقيقية للصراع. وفي ، تتجاور آثار تفجير كنيسة وسقوط تمثال للرئيس الراحل حافظ مع فرح سهرة في حانة.إلى جانب مشاهد الحرب، تلتقط الصور نبض الحياة اليومية والثقافة. أطفال يدرسون القرآن في مدرسة أفغانية، سباق ثيران في باكستان، راكبو دراجات في الإمارات، وطفل أفغاني في مخيم للاجئين في باكستان. كما تحضر لحظات الفرح والدهشة: أطفال يلعبون في مدينة ملاهٍ تحت ضوء القمر في ، وزوجان على وشك ركوب عبّارة في إسطنبول.لبنان حاضر في لقطتين بارزتين: الأولى لعلي عباس (11 عاماً)، الذي أُصيب في هجمات أجهزة النداء التي نفذتها في 17 أيلول 2024، وهو يقف لالتقاط صورة في قرية باريش الجنوبية في 28 نيسان 2025.