رسالة مهمّة

نُقل عن رئيس سياسي ونيابي أن الرسالة الأهم بالنسبة إليه، في الانتخابات المقبلة ستكون عدم توفير الفرصة لنواب خرجوا من تحت عباءته التنظيمية والسياسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

