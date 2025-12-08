Advertisement

لبنان

رسالة مهمّة

Lebanon 24
08-12-2025 | 18:17
A-
A+
Doc-P-1452548-639008399474733077.jpeg
Doc-P-1452548-639008399474733077.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نُقل عن رئيس تيار سياسي ونيابي أن الرسالة الأهم بالنسبة إليه، في الانتخابات المقبلة ستكون عدم توفير الفرصة لنواب خرجوا من تحت عباءته التنظيمية والسياسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي طالب: موقف رئيس الجمهورية رسالة مهمة للداخل والخارج
lebanon 24
09/12/2025 04:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فوز النصر الثامن على التوالي.. رسالة مهمة من رونالدو
lebanon 24
09/12/2025 04:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الوحدة بين أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة مهمة
lebanon 24
09/12/2025 04:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: المناقشات اللبنانية–الإسرائيلية خطوة مهمة
lebanon 24
09/12/2025 04:10:29 Lebanon 24 Lebanon 24

تيار

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-12-08
16:31 | 2025-12-08
16:03 | 2025-12-08
15:35 | 2025-12-08
15:28 | 2025-12-08
15:02 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24