مصادرة "درون" في مرفأ طرابلس

ذكرت مصادر أمنية أنه تمّت مصادرة 4 " " داخل مستوعبات قادمة من في مرفأ منذ حوالى 15 يومًا، وذلك من قبل مخابرات الجيش ومديرية ، وتُحفظ "الدرونات" حاليًا لدى الجمارك، على أن تُسلَّم لاحقًا إلى مخابرات الجيش فور انتهاء التحقيقات.

وتأتي عملية المصادرة بعد أن تبيّن للأجهزة الأمنية أن كل طائرة منها قادرة على حمل نحو 14 كيلوغرامًا، وهي ممنوعة من الدخول إلى نظرًا لإمكان استخدامها في قضايا أمنية. كما أظهر التدقيق في هوية صاحب الشحنة أنها مسجّلة باسم شركة وهمية، وفق ما اوردت "نداء الوطن".