لبنان

مصادرة "درون" في مرفأ طرابلس

Lebanon 24
08-12-2025 | 22:17
ذكرت مصادر أمنية أنه تمّت مصادرة 4 "درون" داخل مستوعبات قادمة من الصين في مرفأ طرابلس منذ حوالى 15 يومًا، وذلك من قبل مخابرات الجيش ومديرية الجمارك، وتُحفظ "الدرونات" حاليًا لدى الجمارك، على أن تُسلَّم لاحقًا إلى مخابرات الجيش فور انتهاء التحقيقات.
وتأتي عملية المصادرة بعد أن تبيّن للأجهزة الأمنية أن كل طائرة منها قادرة على حمل نحو 14 كيلوغرامًا، وهي ممنوعة من الدخول إلى لبنان نظرًا لإمكان استخدامها في قضايا أمنية. كما أظهر التدقيق في هوية صاحب الشحنة أنها مسجّلة باسم شركة وهمية، وفق ما اوردت "نداء الوطن".
 
مديرية الجمارك

مديرية ال

الجمارك

لبنان

الصين

برات

