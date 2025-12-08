17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مصادرة "درون" في مرفأ طرابلس
Lebanon 24
08-12-2025
|
22:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت مصادر أمنية أنه تمّت مصادرة 4 "
درون
" داخل مستوعبات قادمة من
الصين
في مرفأ
طرابلس
منذ حوالى 15 يومًا، وذلك من قبل مخابرات الجيش ومديرية
الجمارك
، وتُحفظ "الدرونات" حاليًا لدى الجمارك، على أن تُسلَّم لاحقًا إلى مخابرات الجيش فور انتهاء التحقيقات.
Advertisement
وتأتي عملية المصادرة بعد أن تبيّن للأجهزة الأمنية أن كل طائرة منها قادرة على حمل نحو 14 كيلوغرامًا، وهي ممنوعة من الدخول إلى
لبنان
نظرًا لإمكان استخدامها في قضايا أمنية. كما أظهر التدقيق في هوية صاحب الشحنة أنها مسجّلة باسم شركة وهمية، وفق ما اوردت "نداء الوطن".
مواضيع ذات صلة
لقاء بين "يازا" وإدارة مرفأ بيروت: لبيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ
Lebanon 24
لقاء بين "يازا" وإدارة مرفأ بيروت: لبيئة عمل آمنة ومسؤولة داخل المرفأ
09/12/2025 06:25:53
09/12/2025 06:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عون تلقى برقية تهنئة من بوتين... واستقبل رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد ورئيس "الفيفا" والقاضي عطية
Lebanon 24
عون تلقى برقية تهنئة من بوتين... واستقبل رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد ورئيس "الفيفا" والقاضي عطية
09/12/2025 06:25:53
09/12/2025 06:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ولازاريني ووفداً من إدارة مرفأ طرابلس
Lebanon 24
سلام استقبل الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ولازاريني ووفداً من إدارة مرفأ طرابلس
09/12/2025 06:25:53
09/12/2025 06:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول سكانر متطور إلى مرفأ طرابلس لتعزيز الأمن الجمركي
Lebanon 24
وصول سكانر متطور إلى مرفأ طرابلس لتعزيز الأمن الجمركي
09/12/2025 06:25:53
09/12/2025 06:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية الجمارك
مديرية ال
الجمارك
لبنان
الصين
برات
تابع
قد يعجبك أيضاً
إهتمام فرنسي بإعادة تفعيل "مؤتمر دعم الجيش" ورسائل لودريان بين الدعم والإنذار
Lebanon 24
إهتمام فرنسي بإعادة تفعيل "مؤتمر دعم الجيش" ورسائل لودريان بين الدعم والإنذار
22:05 | 2025-12-08
08/12/2025 10:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عون إلى سلطنة عمان اليوم وزيارة قائد الجيش إلى واشنطن قيد الإحياء
Lebanon 24
عون إلى سلطنة عمان اليوم وزيارة قائد الجيش إلى واشنطن قيد الإحياء
22:01 | 2025-12-08
08/12/2025 10:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع في الكونغرس لتعديل شروط المساعدات العسكريّة للبنان.. خطة أوروبية لتعويض "اليونيفيل"
Lebanon 24
مشروع في الكونغرس لتعديل شروط المساعدات العسكريّة للبنان.. خطة أوروبية لتعويض "اليونيفيل"
22:09 | 2025-12-08
08/12/2025 10:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصالات دبلوماسية نشطة لإعادة إحياء فكرة "تجميد السلاح"
Lebanon 24
إتصالات دبلوماسية نشطة لإعادة إحياء فكرة "تجميد السلاح"
22:12 | 2025-12-08
08/12/2025 10:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نواب يستعدون لمطالبة عون برسالة إلى البرلمان
Lebanon 24
نواب يستعدون لمطالبة عون برسالة إلى البرلمان
23:12 | 2025-12-08
08/12/2025 11:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2025-12-08
إهتمام فرنسي بإعادة تفعيل "مؤتمر دعم الجيش" ورسائل لودريان بين الدعم والإنذار
22:01 | 2025-12-08
عون إلى سلطنة عمان اليوم وزيارة قائد الجيش إلى واشنطن قيد الإحياء
22:09 | 2025-12-08
مشروع في الكونغرس لتعديل شروط المساعدات العسكريّة للبنان.. خطة أوروبية لتعويض "اليونيفيل"
22:12 | 2025-12-08
إتصالات دبلوماسية نشطة لإعادة إحياء فكرة "تجميد السلاح"
23:12 | 2025-12-08
نواب يستعدون لمطالبة عون برسالة إلى البرلمان
23:00 | 2025-12-08
أمل بوشوشة تعود إلى الدراما المصرية بعد سبع سنوات
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 06:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 06:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 06:25:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24