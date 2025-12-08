Advertisement

لبنان

سفيران سني وشيعي إلى "الميكانيزم"؟

Lebanon 24
08-12-2025 | 22:27
A-
A+
Doc-P-1452558-639008549435743640.webp
Doc-P-1452558-639008549435743640.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رضوان عقيل في" النهار": تظهر الوقائع عند أكثر الكتل والقوى السياسية، ما عدا "حزب الله"، ترحيبها بتعيين السفير سيمون كرم شخصية مدنية على رأس الوفد. وينتظر الجميع ما سينتج من هذه المفاوضات في الناقورة تحت مظلة أميركية تتولاها الموفدة مورغان أورتاغوس التي حققت ما طلبته، إذ لم يطعم وفد لبنان بوجه مدني فحسب، بل أصبح رئيسا له، وقد ينضم إليه في الأسابيع المقبلة مدنيون لسببين:
Advertisement
يتمثل الاول بتشكيل فريق مفاوض في بيروت لإعداد ورقة تفاوض، باعتبار أن الإسرائيليين أصحاب مراس وتجارب صعبة في هذا النوع من الكباش، ولا يزالون إلى اليوم ينهكون المفاوض الفلسطيني، من رحلة أوسلو مع الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى قادة "حماس" اليوم. وتبحث غرف ديبلوماسية ضيقة في فكرة ضم سفيرين إلى كرم من الطائفتين الشيعية والسنية، ليس لأسباب تفاوضية بل لإثبات مشاركة  ممثلين للطوائف الكبرى في البلد في هذه العملية، فلا يقتصر الوفد على شخصية مدنية مارونية فقط.

وفي المعلومات أن الجانب الشيعي لا يبدي حماسة لتطعيم الوفد اللبناني بوجوه مدنية إضافية. ومن المفارقات في مفاوضات لبنان مع إسرائيل ومقارنتها بما يجري في غزة، أن "حماس" في صلب تلك العملية على عكس حال "حزب الله" المعني الأول بالموضوع، وقد وصف إشراك مدني في اللجنة بـ"السقطة والتنازل أمام إسرائيل".
وإذا كان كل لبنان معنيا بهذه المفاوضات، فإن الشيعة وخصوصا في الجنوب يترقبون ما ستنتهي إليه لناحية رسم مستقبل بلداتهم واستعادة أراضيهم. وعلى أهمية المفاوضات، ينتظر الحزب ما ستفضي إليه بقيادة كرم الذي سيواجه أعباء عدة أمام الإسرائيلي، إذ يعتبر نفسه رابحا الحرب وقادرا على فرض شروطه. ويبقى الحذر من تل أبيب لممارستها أسلوب "المفاوضات تحت النار" في استعادة لنظرية هنري كيسنجر، والتي طبقها الأميركيون في حرب فيتنام.
مواضيع ذات صلة
"تمدين" لجنة "الميكانيزم" مقدمة لحلّ شامل أم تجميد لحرب محتملة؟
lebanon 24
09/12/2025 06:25:59 Lebanon 24 Lebanon 24
" حزب الله" ليس وحده المستهدف ولبنان يتمسك بـ"الميكانيزم"
lebanon 24
09/12/2025 06:25:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يطالب "الميكانيزم" بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها..وكليرفيلد يتعهّد "باداء مختلف"
lebanon 24
09/12/2025 06:25:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام اطّلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الميكانيزم
lebanon 24
09/12/2025 06:25:59 Lebanon 24 Lebanon 24

مورغان أورتاغوس

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

تل أبيب

الطائف

بيروت

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:05 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:01 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:12 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:05 | 2025-12-08
22:01 | 2025-12-08
22:09 | 2025-12-08
22:12 | 2025-12-08
23:12 | 2025-12-08
23:00 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24