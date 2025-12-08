17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إستمرار الاحتلال والتشكيك بحصر السلاح يفاقم التوتر جنوباً
Lebanon 24
08-12-2025
|
22:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب معروف الداعوق في"اللواء": كشفت مصادر ديبلوماسية ان اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الايام الماضية، بين المسؤولين اللبنانيين، والموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس والسفير
الاميركي
ميشال
عيسى
، تمحورت بشكل اساسي على طلب لبناني ملحّ، وهو وجوب تحرك
الولايات المتحدة
الاميركية لوقف التهديدات الاسرائيلية المتواصلة باعتداء واسع النطاق على
لبنان
اولاً، بذريعة منع اعادة
حزب الله
من التسلح مجدداً، ولملاقاة قرارات وجهود
السلطة اللبنانية
، لما حقته من نتائج ميدانية لتنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية والقرار١٧٠١، في حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وبسط سلطتها بواسطة نشر
الجيش اللبناني
حتى الحدود الدولية، وكل ذلك مثبت ضمن احصاءات رسمية صادرة عن الجيش اللبناني، حدد بموجبها ما قام به من مهمات وما وضع يده عليه من مواقع وصادره من معدات واسلحة، وبذل الجهود المطلوبة لتحقيق انسحاب اسرائيلي من التلال الخمس التي تحتلها جنوباً، او بعضها على الاقل، في المرحلة الاولى، لإظهار جدية اسرائيلية بتنفيذ ما هو متوجب على اسرائيل القيام به لتنفيذ القرار المذكور، لكي يتمكن الجيش اللبناني من اكمال انتشاره على التلال المذكورة وحتى الحدود الدولية ثانياً.
Advertisement
واشارت المصادر الى ان المسؤولين اللبنانيين، اعتبروا ان حملات التشكيك من بعض المسؤولين الاميركيين، بعدم قدرة
الدولة على
القيام بتنفيذ قرار حصر السلاح بيدها، وذهاب البعض الى اكثر من ذلك، باتهام الحكومة بالتغاضي او العجز عن نزع سلاح الحزب وباقي الفصائل
الفلسطينية
، لن يتسبب بإرباكات داخلية فقط، بل بعرقلة تنفيذ ما تبقَّى من مراحل بهذا الخصوص، واعطاء الذرائع لحزب الله للاستمرار برفض نزع سلاحه وتسليمه للدولة، لاستمرار وجود
الاحتلال
الاسرائيلي جنوباً، وشددوا على ان حصول انسحاب اسرائيلي في المرحلة الاولى من المناطق التي تحتلها جنوباً، كما كان مطروحاً خلال مهمة المبعوث الاميركي توم براك، يقطع الشكوك بعدم وجود نوايا اسرائيلية مبيته للاستمرار بالاحتلال، ويعطل ذرائع حزب الله برفض تسليم سلاحه للدولة، ويفتح الطريق امام تنفيذ ما تبقَّى من اتفاق وقف الاعمال العدائية والخوض بحل المشاكل الخلافات الحدودية المتبقية.
واكدت المصادر على ان الدولة تجاوبت مع دعوات المسؤولين الاميركيين لتعيين مدني في لجنة مراقبة وقف النار «الميكانيزم»، في خطوة لازالة كل الالتباسات وتبديد الشكوك، وتسريع تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية، ما ادى عملياً، الى تبديد اللغط الذي كان سائداً حول ما انجزته الدولة في عملية حصر السلاح وتحقيق الامن والاستقرار.
ولاحظت المصادر ان شروحات كبار المسؤولين للجانب الاميركي، عن مسار تنفيذ قرار نزع السلاح، بكل تفاصيلة، اجابت على كثير من الاسئلة والاستفسارات، ولاقت تفهماً وتجاوباً، واسفرت عن تهدئة في منسوب الاعتداءات الاسرائيلية، قياساً عما قبل، والتفاهم على متابعة حثيثة من قبل «الميكانيزم» ضمن جدول زمني متفق عليه، للاطلاع على الخطوات والانجازات التي تحققت ميدانياً وقبل نهاية العام الحالي، للانتقال الى المراحل اللاحقة في ما بعد، ولاسيما اختبار النوايا بالخطوات المتعلقة بأي انسحاب اسرائيلي، يفتح الطريق لوقف الاعتداءات المتواصلة والانتقال لحل باقي المشاكل بين لبنان واسرائيل.
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان يفاقم الأزمة ويطيل أمد النزاع
Lebanon 24
غوتيريش: استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان يفاقم الأزمة ويطيل أمد النزاع
09/12/2025 06:26:12
09/12/2025 06:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: استمرار الإنتهاكات الإجرامية الإسرائيلية على الأراضي السورية يفاقم التوتر ويقوض جهود إحلال الاستقرار والأمن بالمنطقة
Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: استمرار الإنتهاكات الإجرامية الإسرائيلية على الأراضي السورية يفاقم التوتر ويقوض جهود إحلال الاستقرار والأمن بالمنطقة
09/12/2025 06:26:12
09/12/2025 06:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عيسى الخوري: دور السلاح الفلسطيني كما سلاح حزب الله انتفى واتفاق وقف إطلاق النار لا يقتصر على جنوب الليطاني إنها بحصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية (mtv)
Lebanon 24
عيسى الخوري: دور السلاح الفلسطيني كما سلاح حزب الله انتفى واتفاق وقف إطلاق النار لا يقتصر على جنوب الليطاني إنها بحصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية (mtv)
09/12/2025 06:26:12
09/12/2025 06:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: نحن مع تعزيز الجيش ومع الإجراءات التي يقوم بها في جنوب الليطاني فيما يتعلق بحصر السلاح وسيادة الدولة على أرض الجنوب، ومن ثم تعميم الأمر على كامل الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
جنبلاط: نحن مع تعزيز الجيش ومع الإجراءات التي يقوم بها في جنوب الليطاني فيما يتعلق بحصر السلاح وسيادة الدولة على أرض الجنوب، ومن ثم تعميم الأمر على كامل الأراضي اللبنانية
09/12/2025 06:26:12
09/12/2025 06:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
السلطة اللبنانية
الجيش اللبناني
الفلسطينية
الدولة على
اللبنانية
حزب الله
الاحتلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
إهتمام فرنسي بإعادة تفعيل "مؤتمر دعم الجيش" ورسائل لودريان بين الدعم والإنذار
Lebanon 24
إهتمام فرنسي بإعادة تفعيل "مؤتمر دعم الجيش" ورسائل لودريان بين الدعم والإنذار
22:05 | 2025-12-08
08/12/2025 10:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عون إلى سلطنة عمان اليوم وزيارة قائد الجيش إلى واشنطن قيد الإحياء
Lebanon 24
عون إلى سلطنة عمان اليوم وزيارة قائد الجيش إلى واشنطن قيد الإحياء
22:01 | 2025-12-08
08/12/2025 10:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع في الكونغرس لتعديل شروط المساعدات العسكريّة للبنان.. خطة أوروبية لتعويض "اليونيفيل"
Lebanon 24
مشروع في الكونغرس لتعديل شروط المساعدات العسكريّة للبنان.. خطة أوروبية لتعويض "اليونيفيل"
22:09 | 2025-12-08
08/12/2025 10:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصالات دبلوماسية نشطة لإعادة إحياء فكرة "تجميد السلاح"
Lebanon 24
إتصالات دبلوماسية نشطة لإعادة إحياء فكرة "تجميد السلاح"
22:12 | 2025-12-08
08/12/2025 10:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نواب يستعدون لمطالبة عون برسالة إلى البرلمان
Lebanon 24
نواب يستعدون لمطالبة عون برسالة إلى البرلمان
23:12 | 2025-12-08
08/12/2025 11:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2025-12-08
إهتمام فرنسي بإعادة تفعيل "مؤتمر دعم الجيش" ورسائل لودريان بين الدعم والإنذار
22:01 | 2025-12-08
عون إلى سلطنة عمان اليوم وزيارة قائد الجيش إلى واشنطن قيد الإحياء
22:09 | 2025-12-08
مشروع في الكونغرس لتعديل شروط المساعدات العسكريّة للبنان.. خطة أوروبية لتعويض "اليونيفيل"
22:12 | 2025-12-08
إتصالات دبلوماسية نشطة لإعادة إحياء فكرة "تجميد السلاح"
23:12 | 2025-12-08
نواب يستعدون لمطالبة عون برسالة إلى البرلمان
23:00 | 2025-12-08
أمل بوشوشة تعود إلى الدراما المصرية بعد سبع سنوات
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 06:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 06:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 06:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24