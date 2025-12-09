Advertisement

لبنان

حادث سير مروع على طريق عين بورضاي.. وسقوط جرحى

Lebanon 24
09-12-2025
وقع حادث سير مروع على طريق عين بورضاي ما أدى إلى سقوط جرحى تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
عين بورضاي

لبنان 24

لبنان

فيات

