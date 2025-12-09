تحركات السوريين تؤجج التوترات والمخاطر جدية

Advertisement

شهدت عدة مناطق لبنانية مساء أمس سلسلة إشكالات بين نازحين سوريين ومجموعات من أبناء الأحياء في اكثر من منطقة لبنانية، ما أعاد التوتر إلى الواجهة وقرع جرس الإنذار مجددًا.هذه الحوادث، التي تنوّعت بين شجارات فردية واشكالات جماعية، طرحت أسئلة جدية حول قدرة إدارة واقع ديمغرافي واجتماعي يزداد تعقيدًا.فالقضية ليست جديدة، إذ بدأ البحث عن حلول عملية لأزمة النزوح التي تضغط على البنية الاجتماعية والخدماتية في مختلف المناطق، حيث بات الانتشار الكثيف للنازحين وحرية تنقّلهم عاملين أساسيين في الاحتكاكات اليومية، ما يجعل الحاجة إلى معالجة هادئة وفعّالة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.وكانت سجلت ليل امس اشكالات متعددة ابرزها في منطقة قصقص في تمثّل بمرور مسيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت في الوقت نفسه الذي كانت فيه مجموعة من مناصري تتجمّع في محيط – حي العرب.ولمنع أي احتكاك بين الطرفين، تدخّلت القوّة الأمنية المكلّفة بحفظ الأمن وأطلقت النار في الهواء بشكل تحذيري لتفريق المجموعات ومنع وقوع أي تصادم.وقد عملت القوّات المخولة بحفظ الامن على فضّ التجمعات وإعادة الهدوء إلى المنطقة.