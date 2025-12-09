جولات مراقبة مكثفة على الاسعار ولا تهاون قضائيا

Advertisement

لفت مصدر مالي إلى أن الإدارات المعنية وجزءًا من سوف يقومون في الأيام القليلة المقبلة بحملات بحث وتفتيش، وخاصةً على السوبرماركات، من أجل الإطلاع على وضعية السلع والأسعار مع انطلاق أسابيع التسوّق قبل الأعياد.وأشار المصدر إلى أن هذه الحملة ستأتي بعد سلسلة واسعة من الشكاوى التي وصلت إلى المراجع المعنية بكثافة عن أن عددًا من السوبرماركات رفع الأسعار بنسبة وصلت ما بين ١٥ و٢٠ بالمئة عمّا كانت عليه منتصف الشهر الماضي، من دون أن يكون هناك أي تغيّر في سعر صرف الدولار أو ارتفاع عالمي لهذه السلع.ولفت المصدر إلى أن الجهات القضائية لن تتهاون أبدًا هذه المرة مع المخالفين، بحسب توجيهات .