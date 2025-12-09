احتفالات رمضانية في "خيمة البابا"

Advertisement

قال مصدر تنظيمي في ان الحفل الذي نُظّم في ساحة ، والمتجسّد في شجرة الميلاد والقرية الميلادية على امتداد الساحة، لم يكلّف مالية البلدية شيئا، حيث استطاع المحافظ والمجلس البلدي حثّ القطاع الخاص على التبرّع والمساهمة لإنجاح هذا الحفل.وقال: من خلال التبرعات تم إحياء العيد في ، حيث زار القريةَ الميلادية في اليوم الأول بعد غياب سنوات نحو عشرة آلاف شخص.ولفت المصدر إلى أن الساحة سوف تشهد في شباط المقبل احتفالات وسهرات شهر المبارك، داخل الخيمة التي وُضعت لزيارة البابا والتي ستبقى في مكانها، كما ستقوم البلدية بإحياء عيد الأمهات في الساحة ايضا بطريقة مميزة العام المقبل.