لبنان

احتفالات رمضانية في "خيمة البابا"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
09-12-2025 | 02:15
قال مصدر تنظيمي في بلدية بيروت ان الحفل الذي نُظّم  في ساحة الشهداء، والمتجسّد في شجرة الميلاد والقرية الميلادية على امتداد الساحة، لم يكلّف مالية البلدية شيئا، حيث استطاع المحافظ والمجلس البلدي حثّ القطاع الخاص على التبرّع والمساهمة لإنجاح هذا الحفل.
وقال: من خلال  التبرعات تم  إحياء العيد في وسط بيروت، حيث زار القريةَ الميلادية في اليوم الأول بعد غياب سنوات نحو عشرة  آلاف شخص.
ولفت المصدر إلى أن الساحة سوف تشهد في شباط المقبل احتفالات وسهرات شهر رمضان المبارك، داخل الخيمة التي وُضعت لزيارة البابا والتي ستبقى في مكانها، كما ستقوم البلدية بإحياء عيد الأمهات في الساحة ايضا بطريقة مميزة العام المقبل.
 
المصدر: لبنان 24
