لبنان

تعرّض بلدة جباع فجرا لغارات إسرائيلية مُفاجئة.. ووقوع أضرار في منازل ومؤسسات تعليمية

Lebanon 24
09-12-2025 | 02:58
تعرّضت بلدة جباع فجر اليوم الثلاثاء لاعتداءات إسرائيلية مفاجئة، حيث نفّذت الطائرات الحربية عدّة غارات في محيط البلدة.
وتسبّبت قوة الانفجارات بوقوع أضرار مادية واسعة في عدد من المنازل، حيث تكسّرت النوافذ وتضرّرت الواجهات بشكل كبير.

كما تأذّت المباني التعليمية في محيط البلدة، ومنها مبنى معهد جباع الفني الذي لحقت به تشققات وأضرار في الجدران والنوافذ، مما استدعى تعليق الدروس حرصًا على سلامة الطلاب.
 
و لم تُسجّل إصابات بشرية وفق المعلومات الأولية.

إلى ذلك، أعلنت إدارة معهد جباع الفني الرسمي  وثانوية جباع تعليق الدروس بشكل مؤقّت إلى حين التأكد من سلامة المبنى بعد تكرار الهزّات الناتجة عن الغارات. كما تعمل الفرق المحلية على حصر الأضرار ومتابعة وضع المنازل المتضررة. 
