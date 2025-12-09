Advertisement

لبنان

لإحراق شجرة الميلاد.. مجهولون يلقون قنبلة مولوتوف فجرا داخل كنيسة في طرابلس وهذا ما حصل

Lebanon 24
09-12-2025 | 03:10
Doc-P-1452647-639008724932218997.jpg
Doc-P-1452647-639008724932218997.jpg photos 0
أقدم مجهولون فجر اليوم الثلاثاء على إلقاء قنبلة مولوتوف داخل باحة كنيسة مار جرجس في محلة الزاهرية - طرابلس في محاولة لإحراق شجرة الميلاد التي نُصبت استعداداً للاحتفالات وقد اشتعلت النيران في طرف الشجرة فقط، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
ولاذ المعتدون بالفرار فور تنفيذهم العملية.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق مستعينةً بكاميرات المراقبة المثبتة في محيط الكنيسة لتحديد هوية الفاعلين وكشف دوافع الاعتداء.





كنيسة مار جرجس

لبنان 24

الكنيست

الزاهر

لبنان

