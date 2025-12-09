لإحراق شجرة الميلاد.. مجهولون يلقون قنبلة مولوتوف فجرا داخل كنيسة في طرابلس وهذا ما حصل

Advertisement

أقدم مجهولون فجر اليوم الثلاثاء على إلقاء قنبلة داخل باحة في محلة الزاهرية - في محاولة لإحراق شجرة الميلاد التي نُصبت استعداداً للاحتفالات وقد اشتعلت النيران في طرف الشجرة فقط، وفق ما أفادت مندوبة " ".ولاذ المعتدون بالفرار فور تنفيذهم العملية.وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق مستعينةً بكاميرات المراقبة المثبتة في محيط الكنيسة لتحديد هوية الفاعلين وكشف دوافع الاعتداء.