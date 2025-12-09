20
لبنان
لإحراق شجرة الميلاد.. مجهولون يلقون قنبلة مولوتوف فجرا داخل كنيسة في طرابلس وهذا ما حصل
Lebanon 24
09-12-2025
|
03:10
A-
A+
أقدم مجهولون فجر اليوم الثلاثاء على إلقاء قنبلة
مولوتوف
داخل باحة
كنيسة مار جرجس
في محلة الزاهرية -
طرابلس
في محاولة لإحراق شجرة الميلاد التي نُصبت استعداداً للاحتفالات وقد اشتعلت النيران في طرف الشجرة فقط، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
ولاذ المعتدون بالفرار فور تنفيذهم العملية.
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق مستعينةً بكاميرات المراقبة المثبتة في محيط الكنيسة لتحديد هوية الفاعلين وكشف دوافع الاعتداء.
