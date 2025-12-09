عون غادر الى سلطنة عمان في زيارة تستمر يومين

Advertisement

غادر رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم متوجها الى في زيارة رسمية تستمر يومين، وذلك تلبية لدعوة رسمية من السلطان هيثم بن طارق.ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته وفد يضم وزراء: الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، الداخلية والبلديات العميد احمد ، الزراعة هاني والصحة العامة الدكتور ركان .وكان استقبل صباحا للامن العام اللواء حسن وعرض معه الأوضاع الامنية في البلاد وعمل الامن العام في اطار مسؤولياته في المحافظة على الامن والاستقرار .