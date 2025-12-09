Advertisement

لبنان

عون غادر الى سلطنة عمان في زيارة تستمر يومين

Lebanon 24
09-12-2025 | 03:27
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم متوجها الى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستمر يومين، وذلك تلبية لدعوة رسمية من السلطان هيثم بن طارق.
ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته وفد يضم وزراء: الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، الزراعة نزار هاني والصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين.
وكان الرئيس عون استقبل صباحا المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير وعرض معه الأوضاع الامنية في البلاد  وعمل الامن العام في اطار مسؤولياته في المحافظة على الامن والاستقرار .
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24